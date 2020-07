CzechTrade poskytl přes online 800 konzultací

Individuální konzultace E-MEET EXPORT 2020 českých vývozců se zástupci agentury CzechTrade se letos konaly poprvé kvůli pandemii koronaviru přes internet. Akce vzbudila velký zájem podnikatelů. Exportéři se mohli zúčastnit i streamované diskuse s odborníky.

Zástupcům firem byli po celý týden (22.-26. 6. 2020) k dispozici pracovníci ze všech teritorií, kde CzechTrade působí. Exportéři měli možnost diskutovat s pracovníky až z pěti regionů. Uskutečnilo se na 851 individuálních konzultací se zástupci českých firem. Podnikatelé se nejčastěji ptali na to, jak koronavirus konkrétně ovlivnil podmínky pro podnikání a cestování v jednotlivých zemích, jak se vyvíjí v příslušných státech ekonomika či jak využít při vstupu na zahraniční trh online marketing a různé formy e-commerce. Častým tématem bylo také to, jak ovlivní pozici českých exportérů brexit, jaká je v zahraničí v současnosti platební morálka nebo jak využít kurzarbeit.

Nové zakázky díky covid-19

Z konzultací vyplynulo, že si firmy uvědomují, že v důsledku zkracování dodavatelsko-odběratelských vztahů mají v evropských zemích vůči asijským dodavatelům novou konkurenční výhodu. Podle některých firem lze propad zakázek řešit oborovou diverzifikací, tedy pronikat do oborů, které nebyly pandemií tolik postiženy. Ředitelé zahraničních kanceláří mimo jiné doporučovali využít současnou pauzu v osobním kontaktu se zahraničními trhy například k přípravě dalších byznysových plánů, posílení online marketingu a propagačních materiálů nebo zjištění referencí o potenciálních obchodních partnerech.

„Potěšující byla například reakce jedné české potravinářské firmy, které jsme v rámci krizové zakázky covid pomáhali ve Francii vyhledat odběratele. S některými se jim podařilo již navázat konkrétní kontakty a jednají o exkluzivní distribuci na francouzském trhu,“ uvedl ředitel zahraniční kanceláře v Paříži Vítězslav Blažek.

Vize pomoci po pandemii

Součástí akce byla streamovaná diskuse s generálním ředitelem CzechTrade Radomilem Doležalem, náměstkyní ministra průmyslu a obchodu Martinou Tauberovou, viceprezidentem Svazu průmyslu a dopravy ČR Radomilem Špicarem a Evženem Reitschlägerem, místopředsedou představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Této diskuze se zúčastnili zástupci 10 zkušených exportních firem.

Radomil Doležal zdůraznil, že CzechTrade pokračuje v nadstandardní podpoře vývozcům v době koronakrize. „Přešli jsme z velké části na online komunikaci a zprostředkování informací. Veškeré služby jsme nabídli zcela bezplatně, a to až do konce letošního roku. Jsme tedy daleko za časovou hranicí nejtěžší fáze krize. Cítíme, že v prvotních fázích opětovného restartu ekonomiky by naše služby měly být maximálně přístupné,“ uvedl.

Zahraniční kanceláře CzechTrade poskytují zdarma služby jako analýzu teritoria, vyhledání obchodního partnera, zajištění databáze kontaktů, analýzu konkurence, ověření zájmu o výrobek či službu, screening trhu, tlumočení, zajištění obchodních schůzek, řešení krizových situací spojených s přepravou zboží nebo celní problematikou.

Agenturní plány nových služeb

V současnosti se připravují další online semináře, které začnou hned po prázdninách. Ty budou zaměřené mj. na dopady pandemie na vybraných trzích, prosazení konkrétního průmyslového oboru v zahraničí, finanční nástroje nebo online marketing.

S vědomím, že online nástroje jsou v této době ještě více efektivním doplňkem v propagaci v zahraniční, CzechTrade upozorňuje na možnost zápisu v databázi Adresáře exportérů, který je aktivně propagovaný pracovníky zahraničních kanceláří CzechTrade. Průmysloví a produktoví designéři se mohou zapisovat do Adresáře designérů.

„Budeme sledovat změny ve struktuře globálního trhu v postcovidovém období a podle potřeby případně uděláme změny v umístění našich zahraničních kanceláří, stejně jako budeme dbát na to, aby jejich počet odpovídal potřebám restartu českého exportu. Chceme vytvořit síť inkubátorů, které by pomáhaly českým firmám rychleji se zorientovat na komplikovaných trzích a navázat potřebné kontakty. Chceme znovu začít podporovat exportní aliance, ve kterých firmy propojí své individuální nabídky,“ představil některé plánované kroky ředitel CzechTradu Radomil Doležal.