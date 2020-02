Czechoslovak Group dodá do Indonésie 23 obrněných bojových vozů

Praha - Průmyslový holding Czechoslovak Group podnikatele Michala Strnada dodá v letech 2021 a 2022 do Indonésie 23 obrněných bojových vozidel Pandur II. Hodnota kontraktu je několik miliard korun. Firma to sdělila ČTK v tiskové zprávě. Do Indonésie již dodává raketomety, munici a ženijní vozidla. Obrněná vozidla vyrobí firmy Excalibur Army a Tatra Defence Vehicle, které jsou součástí holdingu.

Firma Excalibur Army má na indonéském trhu vybudovanou obchodní síť. V minulých letech do země dodala například raketometné systémy RM-70 Vampire včetně speciálních podpůrných a velitelských vozidel. Šternberská firma nadále do Indonésie dodává raketovou techniku, náhradní díly pro pozemní vozidla a zabezpečuje i servisní služby pro indonéskou armádu a námořní pěchotu.

Firmy z Czechoslovak Group působí v automobilovém, železničním, leteckém i hodinářském průmyslu a vyrábějí zbraně, munici či speciální vozidla. Do holdingu patří i automobilka Tatra. Kromě divize Land Systems, kde se soustřeďuje obranná výroba a obchod pozemních vozidel či munice, se rychle rozvíjí divize Aerospace, kam patří výroba radarů ve společnosti ELDIS Pardubice, servis civilních letadel či letecký výcvik.

Holdingu vzrostly v roce 2018 tržby meziročně o 48 procent na 11,5 miliardy korun a hrubý provozní zisk o 43 procent na 1,9 miliardy. Podniky Czechoslovak Group zaměstnávají dohromady asi 8000 lidí.