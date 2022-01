Cyklokrosaři pojedou v Kolíně o domácí tituly, Boroš bude útočit na páté zlato

Kolín - V sobotu v Kolíně čeká domácí cyklokrosovou špičku boj o tituly v závodě republikového šampionátu. Mezi muži bude už na pátý triumf útočit Michael Boroš, jenž posbíral čtyři prvenství v uplynulých pěti letech. V závodě žen může opět přepsat historii Pavla Havlíková. Zkušená závodnice pojede dokonce o šestý titul v řadě a devátý celkově. Vedle medailí bude ve hře i nominace na mistrovství světa.

Mistrovství republiky v cyklokrosu uspořádá Kolín popáté v historii, na trati v lesoparku Borky s okruhem dlouhým 3400 metrů se pojede potřetí. Jeden z vrcholů krosové sezony se sem vrátí po šesti letech. V roce 2016 dobyl právě v Kolíně svůj jediný titul mezi elitou Radomír Šimůnek mladší, v závodě žen se radovala Martina Mikulášková, a byla tak poslední závodnicí, která uzmula zlato před stále aktuální sérií Havlíkové.

Původně se přitom mělo jet v Uničově, ten ale od organizace během roku nakonec ustoupil. "Kolín je sportovní město a na závody vždy chodí dobrá divácká kulisa. Trať je standardní, prakticky stejná jako v minulých letech, držíme se známého rčení neměň to, co funguje. Rozhodovat bude nejspíš výjezd ze stadionu, kde jsou umělé překážky, a potom stav trati v písčitých pasážích. To určí počasí těsně před závodem," uvedl ředitel závodu Jan Slavíček.

Závod mužů bude mít vcelku jasného favorita, jímž bude devětadvacetiletý Boroš. "Jasným cílem je obhajoba. Myslím si, že výkonnostně jsem na tom teď dobře, takže všechno ostatní pro mě bude zklamání. Trať v Kolíně se mi ale moc nelíbí, je to takové kritérium... Mnohem raději jsem měl tu starou, která byla o dost techničtější a ne tak rychlá," připustil Boroš, jemuž by měli cestu za dalším zlatem nejvíce komplikovat Adam Ťoupalík, Matěj Stránský či obhájce stříbra Tomáš Paprstka.

Stejně jako Boroš vyhrála domácí seriál Českého poháru Toi Toi Cup teprve osmnáctiletá Kristýna Zemanová. Konkurovat jí budou zejména Tereza Vaníčková a veteránka Havlíková. Osmatřicetiletá závodnice, jejíchž osm titulů je absolutním maximem i mezi muži, se již pozvolna loučí s vrcholným cyklokrosem a sama si moc nadějí nedává. Ale zkušenosti jsou na její straně.

"O devátý titul svou sbírku už asi nerozšířím, příprava na mistrák nebyla zdaleka taková, jakou bych na vítězství potřebovala, takže to bude spíš takový rozlučkový šampionát. Neříkám, že už nikdy nebudu závodit, bude to ale už jen na pohodu," uvedla Havlíková.

Šampionát určí i definitivní podobu nominace na MS, které se pojede za tři týdny v USA. Odcestovat by mělo 13 závodníků. "V juniorkách je výběr už jasný, pojedou Kateřina Hladíková, Vanda Dlasková, Eliška Hanáková a na 90 procent Julia Kopecky. Juniory vezmeme pravděpodobně tři, jisté to mají Václav Ježek a František Hojka, o třetím, případně čtvrtém, se rozhodne v sobotu," řekl reprezentační trenér Petr Klouček s poukazem na start juniorů v Kolíně mimo soutěž.

V kategoriích do 23 let by měli české barvy ve Fayetteville hájit Matěj Stránský a právě Zemanová. V ženách pak Kateřina Nash a mezi muži Boroš. "Nominace ale ještě není finální a jasné stanovisko bude v nejbližších dnech po domácím šampionátu," doplnil Klouček.

Závod žen odstartuje v sobotu v pravé poledne, muži vyjedou na trať ve 13:30.