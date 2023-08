Cyklistka Miculyčová postoupila na MS do finále ve freestyle BMX

Glasgow - Česká reprezentantka Iveta Miculyčová postoupila na cyklistickém mistrovství světa v Glasgow do finálové dvanáctky v disciplíně BMX freestyle. V dnešní kvalifikaci obsadila sedmnáctiletá závodnice, která v červnu obhájila titul evropské šampionky, deváté místo. Finále se pojede v pondělí.

Soutěžní program disciplíny výrazně narušilo počasí. Kvalifikace se měla jet původně již v sobotu, dnes měly závodnice ukázat své umění v semifinále. To ale pořadatelé zrušili a dvě kvalifikační jízdy, z nichž se započítává průměrné skóre, určily dvanáctku finalistek.

První kvalifikační jízda vyšla Miculyčové na výbornou a měla z ní pátou nejlepší známku (74,74). Ve druhé si po menším zaváhání vysloužila patnácté skóre (61,22). Výsledných 67,98 stačilo na deváté místo. Bronzová olympijská medailistka z Tokia Švýcarka Nikita Ducarozzová, která byla kvůli nepovedené první jízdě celkově třináctá, měla jako první nepostupující výslednou známku 63,50.

"První jízda se mi povedla, bylo to podle představ. Ve druhé mě rozhodil jeden trik, když jsem si rukou brnkla do řídítek. Byla jsem rozhozená a podepsalo se to na celé té jízdě," uvedla Miculyčová v tiskové zprávě cyklistického svazu.

Kateřina Jalůvková obsadila ze třiceti startujících 26. místo. Kvalifikaci vyhrála jednička žebříčku a stříbrná medailistka z olympijského závodu v Tokiu Hannah Robertsová z USA.

Nepříznivé počasí ovlivnilo také kvalifikaci mužského závodu. Češi Tomáš Beran s Martinem Habadou se mezi finálovou čtyřiadvacítku nedostali, Beran skončil dvaatřicátý a Habada pětatřicátý.