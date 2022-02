Cyklista Vakoč přesedlal na horská kola a připravuje se na Cape Epic

Praha - Bývalý silniční profesionál Petr Vakoč bude v kariéře pokračovat na horských kolech. Dohodl se na spolupráci se stájí Canyon Northwave a chystá se jet hned letošní ročník slavného etapového závodu dvojic Cape Epic, který se uskuteční koncem března v Jihoafrické republice. Maratonský podnik má jet se zkušeným Kristianem Hynkem, jenž vlastní tým před třemi lety založil.

Devětadvacetiletý Vakoč, který naposledy oblékal dres stáje Alpecin-Fenix a během kariéry absolvoval jednou Giro d'Italia (2015) a dvakrát Tour de France (2016 a 2021), ukončil po minulé sezoně trochu překvapivě své působení na silnici. Místo toho se jeden z nejlepších českých závodníků posledních let vrhnul na jiné cyklistické odvětví, jak si už delší dobu přál.

"Biky mě strašně baví a myšlenka jezdit na horských kolech mě napadala už dlouhá léta, hlavně během zimní přípravy, kdy jsem na horském kole trávil hodně času. Věděl, že na něm budu chtít zase jednou i závodit, jako mládí. Kristiana znám už hrozně dlouho. Extrémně důležité pro mě je, jak si sedíme po lidské stránce. V celém týmu je naprosto skvělá atmosféra," řekl Vakoč na dnešní tiskové konferenci týmu v Praze.

Už za měsíc a půl ho čeká první velká výzva. "Pro mě byl Cape Epic velkým snem, skoro stejně velkým jako jet Tour de France. I tím, že jsem na bikách začínal. Tyhle maratonské závody jsem si chtěl vždy zkusit. Už v tom roce, kdy Kristian vyhrál Cape Epic (2014), jsme se bavili o tom, co všechno to obnáší, jak to funguje a tak podobně. A jet to po boku někoho, kdo to v minulosti vyhrál, čerpat z jeho zkušeností, to je pro mě něco úžasného. Vždy mě bavilo učit se nové věci, učit se od těch nejlepších a budu v tom dál pokračovat," uvedl Vakoč.

Díky jeho příchodu postaví tým Canyon Northwave poprvé dvě závodní dvojice. Vakoč s Hynkem budou krýt záda Němci Andreasi Seewaldovi s Martinem Stoškem, kteří loni jeli Cape Epic s ambicemi na celkové vítězství, ale z průběžné druhé pozice museli odstoupit, když českého bikera vyřadily zdravotní problémy.

"Před lety jsme se o tom nezávazně bavili a Petr zmiňoval, že by chtěl jednoho dne jet Cape Epic. Tenkrát asi nikoho z nás nenapadlo, že by byl nějak aktuální jeho přechod do terénu a něco takového se mělo stát. Ale v polovině loňského roku už jsme se o tom začali bavit trochu vážněji a teď je to tady. Jsem na to hrozně zvědavý. Byli jsme už na prvním společném soustředění, Petr tam jezdil na biku a bylo vidět, že má hroznou chuť se zlepšovat a pracovat na svých slabinách," uvedl Hynek.

"Je jasné, že největším otazníkem není vůbec jeho výkonnost, která je mimořádná, to všichni víme, ale technika. Petr však má tu výhodu, že má za sebou bikovou a cyklokrosovou minulost z dětství, takže ten přechod pro něho byl možná malinko jednodušší. I tak mě ale překvapil svou pílí a ohromným odhodláním. Každý den se zlepšoval a byl rychlejší a rychlejší. Moc se na to těším," dodal Hynek.