Praha - Únorové volby do Sněmovny by podle Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) vyhrálo ANO se zhruba třicetiprocentním ziskem hlasů, podobně jako v lednu. ODS se opětovně přiblížila k Pirátům, obě uskupení by měla kolem 15 procent hlasů. ČSSD naopak od ledna mírně oslabila a jen těsně předstihla KSČM s deseti procenty. Kolem pětiprocentní hranice pro vstup do Sněmovny se pohybovaly KDU-ČSL, SPD a STAN. Výsledky svého volebního modelu dnes CVVM poskytlo ČTK.

ANO by podle CVVM získalo v únoru 30,5 procenta hlasů, což je o půl procentního bodu méně než v lednu. Piráti a občanští demokraté by měli shodně 14,5 procenta hlasů, a to díky meziměsíčnímu posílení ODS o půldruhého procentního bodu. ČSSD naopak stejnou měrou oslabila na aktuálních 11 procent, čímž se vrátila přibližně na úroveň srovnatelnou s posledními šetřeními loňského roku, uvedlo CVVM.

KDU-ČSL zůstala stejně jako v lednu na pěti procentech, TOP 09 na třech procentech. Starostové si polepšili o jeden procentní bod na 4,5 procenta, což by byl podle modelu i zisk SPD. U lidovců, Starostů ani SPD by nebylo podle CVVM jisté, zda by se jejich zástupci do Sněmovny dostali či nedostali.

Z ostatních stran na tom byli nejlépe Zelení a Svobodní, získali by shodně jedno procento hlasů. Ve srovnání s lednovým měřením nebyly podle CVVM u jednotlivých stran zaznamenány statisticky významné změny.

Volební model připravilo CVVM na základě odpovědí 783 respondentů starších 18 let v šetření, které provedlo mezi 2. a 13. únorem.