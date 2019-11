Cvičný letoun RAF absolvoval první let na českém území

Na letišti Podhořany na Chrudimsku se uskutečnil 22. listopadu 2019 první let letadla Miles M14A Magister Mk.I. na území České republiky.

Podhořany (Chrudimsko) - Na letišti Podhořany na Chrudimsku se na území České republiky uskutečnil první let letadla Miles M14A Magister Mk.I. V letounu vyrobeném v roce 1938 v Anglii cvičně létali piloti RAF za druhé světové války.

Letadlo je součástí sbírky historických letadel RAF Station Czechoslovakia, která má v Podhořanech základnu. Letoun dnes absolvoval zhruba čtvrthodinový let.

"Letadlo funguje, jak má. Malinko foukalo, ale letadlu to příliš nevadí, protože je stabilní, nezáludné. Poprvé jsem s ním létal v Argentině, na českém území dnes poprvé. Při prvním letu se ověřuje funkčnost motoru a řiditelnost," řekl ČTK pilot Richard Santus.

Letoun s výrobním číslem byl i ve výcvikovému středisku učitelů létání Flying Instructors School ve skotském Montrose, kde na něm roku 1942 létali českoslovenští piloti. Jde o jeden z posledních kusů tohoto typu na světě a jediný dochovaný v původním stavu a přitom stále letuschopný.

Letoun česká skupina získala v Argentině, kam byl delimitován z Královského letectva Velké Británie roku 1946. Ještě letos s ním chce Santus odletět do Anglie na opravy. Let absolvuje na pět přistání. "Ještě nás čeká minimálně pět hodin létání, než se s ním odvážíme do Anglie. Musíme změřit spotřebu, výkony a provést menší prohlídku motoru," řekl Santus.

Letadlo v Anglii podstoupí důkladnější prohlídku, dostane nové kryty podvozku a nový nátěr. Majitelé letadla si přejí, aby letadlo bylo zpět v Česku opravené a připravené na letní sezonu. Jednají například o účasti na Aviatické pouti v Pardubicích, která se koná první víkend v červnu, dodal Santus.

Ve sbírce RAF Station Czechoslovakia jsou i další historické letouny. Všechny za druhé světové války pilotovali Čechoslováci. Skupina má také letouny De Havilland DH-82 Tiger Moth Mk.II výrobního čísla 82536 z roku 1939 a výrobního čísla 83105 z roku 1940.