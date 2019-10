ČTÚ přesunul zahájení aukce mobilních kmitočtů na leden

Praha - Český telekomunikační úřad přesunul zahájení aukce kmitočtů pro rychlé mobilní sítě v pásmech 700 a 3500 MHz z letošního podzimu na leden příštího roku. Uvedl to na svém webu. Aukce má vynést kolem osmi miliard korun. Stát si od aukce slibuje příchod čtvrtého operátora a zvýšení konkurence na trhu, která by přinesla pokles cen.

"V harmonogramu jsme realisticky zhodnotili časovou náročnost jednotlivých úkonů. Nechceme proces vánočními svátky přerušovat, proto je vypsání výběrového řízení plánováno až v lednu. Zdůrazňujeme, že jde o informativní dokument. Závazné termíny budou stanoveny až podmínkami výběrového řízení ve zveřejněném vyhlášení," řekl ČTK mluvčí ČTÚ Martin Drtina.

Podle upraveného předběžného harmonogramu by měl úřad v lednu zveřejnit dokumentaci k aukci, do poloviny února pak bude možné podávat přihlášky. Samotná elektronická aukce by měla začít v dubnu a přidělení kmitočtů je plánované na červenec, kdy bude také kompletně vypnuté digitální TV vysílání DVB-T, které frekvence v pásmu 700 MHz dosud využívá.

"Odložení 5G aukce přijímáme se pochopením. Jde o klíčový krok pro rozvoj telekomunikačního trhu, a je zcela jistě v zájmu všech, aby byla vypsána dobře, nikoli rychle," řekla ČTK mluvčí T-Mobilu Martina Kemrová. Také Vodafone víc času na diskusi o podmínkách uvítal, protože v aktuálním návrhu podle mluvčího Marka Steigera vnímá mnohá rizika.

Podle týdeníku Respekt je důvodem odkladu posun v řízení před Evropskou komisí, která už čtvrtým rokem posuzuje stížnosti Vodafonu na sdílení technické infrastruktury ze strany O2 a T-Mobilu. Komise v létě poslala operátorům svoje stanovisko, podle kterého sdílení sítí může narušovat konkurenci. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) je nutné postoj komise důkladně zanalyzovat, protože se může stát, že bude potřeba pravidla pro aukci a licenci upravit. A protože analýza může nějakou dobu trvat, nelze stávající termíny zaručit.

Sítě 5G umožňují datové přenosy o rychlosti přes jeden Gbit/s, což je desetinásobek v současnosti dosahovaných rychlostí v sítích LTE. Mají umožnit rozvoj oblastí jako je autonomní řízení nebo internet věcí.

V Česku je 14,5 milionu aktivních SIM karet. Více než 93 procent využívá služby operátorů O2, T-Mobile a Vodafone, zbytek se připojuje přes virtuální mobilní operátory.