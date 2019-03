Praha - Česká tisková kancelář (ČTK) bude ve spolupráci se softwarovou společností Geneea a vydavatelstvím Economia vyvíjet systém, který dokáže za pomoci umělé inteligence tvořit texty na základě dat a připravených šablon, přiřazovat k nim fotografie a další související materiály. Na projekt získala grant internetové společnosti Google na podporu digitálních médií (DNI). Grant byl jedním ze 103 udělených v šestém, posledním kole programu, a je jediným v ČR.

"Naším cílem je vyvinout řešení, které pomůže překonat rutinní práci s tvorbou pravidelně vydávaných zpráv a s vyhledáváním fotografií, doprovodných textů a dalších souvisejících materiálů. Tím zjednoduší novinářům práci, zrychlí produkci agentury a výrazně rozšíří nabídku klientům," řekl technický ředitel ČTK Jan Kodera. Výsledkem projektu bude také to, že zprávy agentury budou obsahovat odkazy na fotografie ČTK a jejím klientům umožní dohledat další materiály ve Fotobance ČTK, případně i v jejich vlastních archivech.

Při vývoji musejí autoři brát v úvahu úskalí a specifika češtiny. "Složitost českého jazyka brání využití dostupných nástrojů vyvinutých pro angličtinu nebo jiné jazyky, kombinace generování textů a dohledávání souvisejících materiálů je navíc jedinečná," doplnil Kodera. Uvažované řešení bude plně integrováno do běžných procesů v agentuře, aby ho mohli využívat redaktoři bez speciálních technických znalostí.

"Troufám si říci, že nejen v českém, ale i evropském mediálním prostředí jde o zcela unikátní projekt," uvedl ředitel ČTK Jiří Majstr. Automatizace je podle něj nepominutelná součást vývoje agentury. "Tento projekt nám pomůže posunout se výrazně vpřed a být připraveni na budoucí potřeby našich klientů," zdůraznil.

ČTK použila automaticky generované zprávy poprvé při loňských obecních a senátních volbách. "Hlavním přínosem novinky bylo zrychlení zpravodajského servisu při překlápění dat Českého statistického úřadu, omezení lidských chyb a ulehčení práce zpravodajům, kteří se tak mohli více zaměřit na ohlasy a další zajímavosti z voleb," řekla už dříve šéfredaktorka ČTK Radka Matesová Marková.

Česká tisková kancelář dlouhodobě automatizuje činnosti, u kterých je to možné a dává to smysl. "Například už mnoho let vydává automaticky generované deníky očekávaných událostí," poznamenal Majstr.

ČTK je zároveň spolu s několika dalšími evropskými agenturami partnerem projektu vedeného nizozemskou agenturou ANP, který v tomto kole programu DNI získal grant na vývoj komplexního systému pro sledování využití a vyhodnocování výkonnosti agenturního multimediálního zpravodajství v reálném čase.

Veřejnoprávní agentura je partnerem i v další skupině, která se zabývá umělou inteligencí v žurnalistice. Vědci z několika českých univerzit zkoumají dopady vývoje automatizace na to, co dělají novináři a jak se tím mění jejich práce. ČTK byla rovněž partnerem v dalším projektu Google DNI, který vedla norská tisková agentura NTB. V jeho rámci partnerské agentury vyvinuly novou platformu pro zpracování a distribuci sportovních dat.

ČTK si loni připomněla sto let fungování. Od roku 1993 je veřejnoprávní institucí majetkově i hospodářsky oddělenou od státu. Agentura není financována ze státního rozpočtu ani koncesionářských poplatků a veškeré náklady hradí z prodeje zpravodajství. V současnosti má 250 zaměstnanců, z toho zhruba 180 redaktorů. Více než šesti stovkám klientů ČTK poskytuje textové zprávy, fotografie, audio, grafiku, video a nejnověji i živé videopřenosy. Každý den vydá na 500 zpráv, přes 300 fotografií z vlastní produkce a asi tisícovku fotografií ze světových agentur.

Geneea Analytics je softwarová společnost, která se věnuje automatické analýze a robotickému vytváření textů. Společnost Economia provozuje zpravodajské servery IHNED.cz a Aktuálně.cz, webový projekt Aktuálně.TV, mnoho tematických internetových titulů a freemailových portálů. Zároveň vydává deník Hospodářské noviny, týdeníky Ekonom, Respekt a několik odborných titulů.