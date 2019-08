ČSÚ: Dvouletých v MŠ přibývá, situace v krajích se různí

Praha - V mateřských školách přibývá dvouletých dětí. Zatímco před deseti lety jich do školek chodila zhruba čtvrtina všech, v uplynulém školním roce to byly dvě pětiny. Situace je ale v různých krajích odlišná. Celkový počet dětí ve školkách se v posledních třech letech příliš nezměnil, loni docházelo do školek 364.000 dětí. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ), které jeho pracovnice představily novinářům.

"Za posledních deset let stoupl ve školkách počet dětí dvouletých, které je navštěvují, a to z 26.000 na 45.000," uvedla Helena Chodounská z ČSÚ. Alespoň některé dny v týdny tak podle ní chodilo v minulém školním roce do školky zhruba 40 procent všech dvouletých dětí v ČR, zatímco v roce 2008/2009 to byla přibližně čtvrtina.

Dvouleté děti podle statistiků tvoří v průměru 12,5 procenta dětí ve školkách, mezi kraji jsou ale výrazné rozdíly. "To je patrně dáno také dostupnou kapacitou školek v jednotlivých krajích," řekla Chodounská. Vzhledem k tomu, že při zápisech mívají přednost děti starší, přijmou dvouleté hlavně v regionech, kde mají školky dost míst.

Nejméně dvouletých je v mateřinkách v Praze, kde tvoří zhruba desetinu všech dětí. Pod republikovým průměrem jsou také školky ve Středočeském, Plzeňském, Jihomoravském a Libereckém kraji. "Naproti tomu v Olomouckém kraji je to 16 procent," řekla Chodounská.

Celkem bylo v minulém školním roce v ČR 5287 mateřských škol, které navštěvovalo zhruba 364.000 dětí. To je asi o pětinu, tedy o 62.000, víc než ve školním roce 2008/2009. Nejvíce dětí chodilo do školek v roce 2014/2015, a to 368.000. Potom jich mírně ubylo.

Průměrný počet dětí na jednu třídu zůstává stále podobný, protože je omezen vyhláškou. Zvýšil se proto počet školek a zejména tříd. Mateřských škol přibylo o deset procent a tříd o 23 procent na 16.000, dodala Chodounská.