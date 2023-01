ČSSZ: Výchovné k penzi má od ledna 1,4 milionu seniorek za tři miliony dětí

Praha - Bonus 500 korun za vychované dítě ke starobnímu důchodu dostává letos od ledna téměř 1,4 milionu seniorek. V prvním měsíci letošního roku jim Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) vyplatí toto takzvané výchovné za zhruba tři miliony jejich potomků. ČTK to sdělila mluvčí úřadu Jitka Drmolová. Loni na konci září správa posílala starobní důchod 1,415.260 ženám a 952.520 mužům. Na výchovné se pro letošek počítá zatím s výdaji asi 19 miliard korun. Podle Národní ekonomické rady vlády (NERV) je to jedna z největších nových výdajových položek státu bez zajištění odpovídajících příjmů.

"Automatizovaně bude zvýšena procentní výměra (důchodu) od lednové splátky téměř u 1,4 milionu starobních důchodů žen. Výchovné bude v lednu poskytnuto za výchovu zhruba tří milionů dětí," uvedla mluvčí.

Ve svém důchodu bonus dostane tedy valná většina důchodkyň. Počet dětí se jim už dřív zohlednil při stanovení důchodového věku podle žádosti o důchod. Jako doplatek pak dorazí výchovné ženám, kterým se jejich někdejší invalidní penze přeměnila na starobní. Peníze by měly dostat koncem ledna. Na konci měsíce by tyto penzistky měly také obdržet od správy dopis s oznámením o zvýšení důchodu za výchovu. Pak by bonus měly dostávat také přímo v penzi.

Kolik dalších žen a případně mužů o zvýšení penze za děti zatím samo požádalo, správa neoznámila. Mluvčí upřesnila, že počty žádostí plánuje úřad sledovat pololetně.

Příprava informačních systémů ČSSZ podle Drmolové trvala 18 měsíců a dál se budou upravovat. "Příprava zpracování probíhala ve spolupráci s institucemi, jako je Česká pošta, Česká národní banka, Státní pokladna a jinými externími partnery. Časově významná byla i příprava výběrů, analýz a samotné vyhodnocení historických dat z IIS ČSSZ (integrovaný informační systém), aby mohl být do IT systému ČSSZ zaveden zcela nový údaj ´počet dětí pro výchovné´," upřesnila mluvčí.

Přibližně za tři miliony dětí správa seniorkám v lednu pošle zhruba 1,5 miliardy korun. Na letošek se počítá s výdaji kolem 19 miliard korun. Částka bude ale nejspíš vyšší kvůli plánované mimořádné valorizaci kvůli inflaci. Při tomto navyšování se upravuje právě zásluhový procentní díl důchodu, do kterého se výchovné zahrnuje.

Na penze se vyplatí výrazně víc, než se na ně na pojistném vybere. Letošní státní rozpočet počítá s důchodovým deficitem 62,5 miliardy. V této částce není ale ještě chystané mimořádné navýšení. Národní ekonomická rada vlády (NERV) loni kabinetu kvůli rostoucímu zadlužení doporučila výchovné nezavádět, považuje ho za nekoncepční. "Ve špatné situaci současných veřejných financí jde o jednu z největších nových výdajových položek, proti které vláda nenašla adekvátní příjmy či snížení výdajů na straně druhé," uvedla rada.

Výchovné se do zákona dostalo krátce před sněmovními volbami v roce 2021, a to až jako pozměňovací návrh poslanců. Zavedení bonusu bylo před tím součástí neprojednaného návrhu důchodové reformy tehdejší ministryně práce Jany Maláčové (ČSSD). Ani její plán k dorovnání nižších penzí žen ale se zajištěním příjmů nepočítal.

Za nižší důchody žen můžou jejich nižší výdělky. V nich se podle expertů odráží i dlouhá doba na rodičovské. NERV i další odborníci doporučují rodičovské volno zkrátit, zajistit dost jeslí a školek a zaměřit se na rovné odměňování žen a mužů.