ČSSD chce v koalici mluvit o DPH na pivo, předloží svou analýzu

Praha - ČSSD chce o sazbách daně z přidané hodnoty (DPH) na různé formy prodeje piva jednat koaličně s hnutím ANO. Novinářům to dnes ve Sněmovně řekl poslanec sociální demokracie Václav Votava. Vládnímu partnerovi chce ČSSD předložit analýzu, kterou si Votava nechal vypracovat, a bavit se o jejích doporučeních. Opoziční strany ČSSD za její iniciativu většinou kritizují, upozorňují na to, že diskutované změny jako vládní strana podpořila.

Ohledně uplatňování sazeb DPH na pivo se minulý týden objevila na sociálních sítích tabulka, která uvádí devět variant pro účtování tří sazeb DPH v restauracích a u stánků prodávajících alkoholické a nealkoholické pivo. Ministerstvo financí tabulku nezpochybnilo, je ale podle něj účelová a obsahuje extrémní modelové příklady. Podle ministerstva budou do budoucna u piva platit pouze dvě sazby.

Předseda ČSSD a vicepremiér Jan Hamáček minulý týden uvedl, že jeho strana je připravena podpořit rychlou novelu, která do věci vnese jasno. Votava dnes poslaneckému klubu předložil analýzu, jak problém s použitím správné sazby daně odstranit. "Ministerstvo financí v tom vysvětlování a osvětě nedomyslelo, že tyto věci nastanou," řekl po zasedání klubu novinářům Votava.

Analýza, jejíž závěry nechtěl Votava zveřejnit, podle něj přichází s některými doporučeními. "Pokládám za důležité, abychom to nejprve projednali s premiérem (Andrejem Babišem, ANO) a ministryní financí (Alenou Schillerovou, za ANO)," uvedl Votava. Připustil, že při schvalování novely o DPH chybovali i poslanci ČSSD, změny se podle něj "nedomyslely do důsledku". Řešením ale není rušení sazeb, řekl. "Nechci (možné úpravy) rozebírat, než si o tom popovídáme s koaličním partnerem, to není vhodné," dodal.

Podle předsedy STAN Víta Rakušana je legrační, že ČSSD jako koaliční strana se snaží tvrdit, že něco zachraňuje. "Co předložilo ministerstvo financí, je oprávněně terčem vtipů," řekl. Podobně se vyjádřil i bývalý ministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09). "Projednávali jsme to rok a zaznívaly tu argumenty, že ta novela je nesmyslná a nemá být schválena," uvedl. Schválené znění je podle něj logickým důsledkem nekoncepčního populismu nynějšího kabinetu.