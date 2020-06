ČSSD chce poslaneckým návrhem zrychlit a zlevnit výstavbu bytů

Praha - Vládní ČSSD předloží jako poslanecký návrh předpis o veřejně prospěšných bytových společnostech, který by měl obcím usnadnit výstavbu bydlení. Novinářům to dnes ve Sněmovně řekli představitelé strany. Novela by umožnila obcím založit veřejně prospěšnou společnost, která by si vzala úvěr na výstavbu. Zájemci o bydlení by si naopak hypotéku nebrali, podle odhadů ČSSD by mohli na nákladech ušetřit až 30 procent. Strana bude podporu návrhu shánět v koalici i u ostatních stran ve Sněmovně a Senátu.

Poslanec ČSSD Jan Birke, který návrh zpracoval s legislativci a odborníky, novinářům řekl, že se inspiruje v Británii, Rakousku či Francii. Sněmovně by ho chtěl definitivně předložit v létě. Podle předsedy ČSSD Jana Hamáčka se vládní strana tématu ujala, protože se o něm stále mluví, ale reálně se nic neděje. "Bereme to jako poslaneckou iniciativu ČSSD, budeme vyjednávat ve Sněmovně i Senátu s cílem tento zákon nebo jinou podporu bydlení v ČR schválit. Důležité je ten balon vykopnout, řekl.

Předpis by měl podle Birkeho pomoci obcím, které disponují například pozemky, ale nemohou si dovolit velké developerské projekty. Pozemek by mohla příslušná obec vložit do veřejně prospěšné společnosti, nad kterou by měla díky tomu kontrolu. "Tato korporace si zjednodušeně řečeno vezme hypotéku na výstavbu celého toho bydlení," uvedl Birke.

Zájemci o bydlení by si naopak úvěr sami nebrali. "Člověku, který bude mít zájem být součástí této korporace, se přepočítá splátka do nájemného třeba na dobu 20 let, poté bude anuita splacena a člověk bydlí," vysvětlil Birke. Podle Hamáčka by návrh mohl zrychlit výstavbu. "Nákladovost může být až o třetinu nižší než u standardních komerčních projektů," dodal Hamáček.

ČSSD chce představit podrobnosti návrhu v nejbližší době. "Budeme o něm diskutovat s koaličním parterem, aby byl v Poslanecké sněmovně přijat," uvedl Birke.