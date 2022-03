ČSSD apeluje na konec rozpočtového provizoria či spuštění kurzarbeitu

Praha - Sociální demokracie apeluje na urychlené ukončení rozpočtového provizoria. Podobně jako odbory a zaměstnavatelé požaduje spuštění kurzarbeitu pro firmy kvůli dopadům války na Ukrajině. Česko kvůli růstu cen i dopadům konfliktu na Ukrajině stojí na pokraji sociální krize, řekli na tiskové konferenci představitelé bývalé vládní strany. Sociální demokraté proto navrhují mimo jiné zastropování cen pohonných hmot či snížení DPH u základních potravin.

Česko nemá schválený státní rozpočet, nový kabinet Petra Fialy (ODS) totiž na přelomu roku odmítl předchozí návrh vlády ANO a ČSSD a později připravil vlastní. Sněmovna by se měla rozpočtem znovu zabývat ve čtvrtek. "Vyzýváme všechny parlamentní strany, aby udělaly maximum, aby státní rozpočet byl přijat už tento týden," řekl novinářům předseda ČSSD Michal Šmarda. Další pokračování provizoria by považoval za celospolečenskou katastrofu.

Kabinet by měl podle ČSSD přistoupit i na návrh odborů a zaměstnavatelů a spustit kurzarbeit. Ten představuje zkrácenou práci se státním příspěvkem na mzdy. ČR má nová pravidla pro zavedení tohoto nástroje od loňského července. Bez evropského schválení ho nemůže ale používat. "Kurzarbeit pomůže překonat tuto krizi českým podnikům. Je to dluh, který vláda v této oblasti má," uvedl Šmarda.

Sociální demokracie, která v loňských volbách vypadla ze Sněmovny, vyzývá také k navýšení investic do obrany a růstu rozpočtu zdravotnického systému. Šmarda také apeloval na stanovení maximální ceny benzinu a nafty na 36 korun za litr. Prodejci podle něj mají nepřiměřené marže, zvyšování cen není odůvodněné růstem světových cen. "I na Ukrajině je nyní benzín levnější než v ČR," podotkl Šmarda.

ČSSD má připravený návrh zákona, který by snížil DPH u základních potravin z 15 na pět procent. "Rozumné by bylo, kdyby k tomuto kroku přistoupila vláda," řekl Šmarda. Pokud kabinet návrh nepředloží, podá ho sociální demokracie prostřednictvím svého senátora Jaromíra Strnada.

Česko by podle sociální demokracie mělo také plánovat dopředu a zabývat se tím, aby byl dostatek potravin. Na přechodnou dobu by se mohl omezit vývoz obilovin. "U tohoto zboží nejvíce hrozí, že se dostaneme do deficitu," řekl Šmarda. Kabinet by měl také připravit dotační tituly na dlouhodobé skladování potravin.