ČSA kvůli koronaviru zastavily své linky do Milána a Boloni

Praha - České aerolinie (ČSA) dnes s okamžitou platností zastavily kvůli doporučení Bezpečnostní rady státu své linky do Milána a Boloni, kde je zvýšený výskyt koronaviru. Lety budou přerušeny zatím do 6. dubna. ČTK to sdělila mluvčí dopravce Vladimíra Dufková. Dopravce už minulý týden pozastavil kvůli šíření nákazy i linku do jihokorejského Soulu. Dopravce RegioJet od konce týdne zruší autobusové spoje na dvou linkách z Prahy do Říma a do Milána.

Vláda dnes rozhodla, že kvůli šíření koronaviru zastaví všechny lety z Jižní Koreje. Plánuje také omezení letů z Milána, Benátek, Boloni a Bergama. O přerušení letů ze severu Itálie jedná vláda s Evropskou komisí. Už dříve vláda zastavila na dobu neurčitou přímé lety do Číny.

"České aerolinie v reakci na rozhodnutí Bezpečnostní rady státu pozastavují s okamžitou platností pravidelné letecké spojení z Prahy do italských destinací Milán a Boloňa. Přerušení dotčených letů je v tuto chvíli provedeno od dnešního dne do 6. dubna 2020," uvedla Dufková. ČSA v létaly na trase mezi Prahou a Milánem až devětkrát týdně, do Boloni pak pětkrát za týden.

Další případné úpravy provozu podle ní budou záviset na situaci a doporučení Bezpečnostní rady státu. Cestujícím zrušených letů ČSA vrátí peníze nebo jim pomohou s přesměrováním na lety jiných dopravců. "Omlouváme se všem zákazníkům za nepříjemnosti, ale bezpečnost našich cestujících a zaměstnanců je vždy prioritou," dodala mluvčí.

Zastavení letů do severní Itálie, které plánuje vláda, by se mělo týkat linek do Benátek, Milána, Bergama a Boloni. Z pražského letiště tam dosud mířilo celkem osm linek, jednu pravidelnou linku má i brněnské letiště.

Podle statistik Letiště Praha cestovalo v lednu na třech linkách do Benátek přibližně 9900 pasažérů, na dalších třech linkách do Milána pak 36.500 lidí a do Boloni kolem 7300 cestujících. Pražské letiště má přímé spojení do dalších 12 italských měst, do nich by však lety zatím být přerušeny neměly. Itálie patří dlouhodobě k nejvyhledávanějším destinacím, loni bylo podle statistik Letiště Praha na těchto linkách v Praze odbaveno více než 1,46 milionu cestujících. Itálie tak byla druhou nejvytíženější zemi po Velké Británii.

Itálie se od minulého týdne v širším měřítku potýká s nákazou COVID-19, kterou způsobuje nový typ koronaviru. V neděli testy v Česku odhalily první tři případy nemoci, všichni tři pacienti přitom pobývali na severu Itálie.

RegioJet zruší spoje do Itálie, tento týden jede naposled

Dopravce RegioJet nebude od konce týdne vypravovat kvůli koronaviru autobusové spoje na dvou linkách z Prahy do Říma a do Milána. Nepojedou až do odvolání. Poslední spoj do Itálie pojede tento týden v pátek, aby se z jižní země lidé mohli vrátit. Dopravce také umožní vrátit všechny objednané jízdenky na cesty do 31. března bez stornopoplatku, uvedl v tiskové zprávě mluvčí RegioJetu Aleš Ondrůj. Konkurenční FlixBus zatím všechny své linky provozuje dál.

Spoj z Prahy do Milána jede přes Mnichov a Švýcarsko do Itálie a nyní bude končit ve švýcarském Curychu. Druhý spoj jezdí přes Brno a Vídeň dále do Udine, Benátek, Padovy, Boloni, Florencie a Říma. "Bude končit ve Vídni," řekl Ondrůj.

Lidé, kteří mají jízdenku na příští týden z Itálie, mohou změnit rezervaci na tento týden nebo cestu zrušit a dostanou jízdné zpět.

Podle Ondrůje jde o preventivní opatření a postup dopravce konzultuje s hygieniky. "Všechny cestující na linkách z Itálie také kontaktujeme a informujeme o dalším postupu a přijatých opatřeních," uvedl Ondrůj. Žádných dalších spojů RegioJetu se omezení kvůli koronaviru netýká.

Bez omezení naopak do Itálie zatím jezdí Flixbus. "FlixBus vývoj situace kolem koronaviru pečlivě sleduje a řídí se konkrétními doporučeními a nařízeními příslušných úřadů. Všechny naše autobusové spoje prozatím jezdí dle jízdního řádu," řekla ČTK mluvčí společnosti Martina Čmielová. Dopravce svým dopravním partnerům a řidičům doporučil zavést zvláštní bezpečnostní a hygienická opatření, včetně intenzivnější kontroly čistoty autobusů a zajištění dezinfekčních přípravků pro cestující.