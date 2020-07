ČR v pololetí získala z EU o 50,1 miliardy Kč více, než zaplatila

Praha - Česká republika v letošním prvním pololetí získala z rozpočtu Evropské unie o 50,1 miliardy korun více, než do něj odvedla. V tiskové zprávě o tom dnes informovalo ministerstvo financí. Loni v pololetí tzv. čistá pozice ČR činila 24,4 miliardy korun.

Nárůst čisté pozice je letos v pololetí podle MF způsoben především vyššími příjmy ČR z fondů EU, včetně dodatečných zálohových plateb v souvislosti s reakcí na pandemii koronaviru. ČR v pololetí obdržela z unijního rozpočtu 82,1 miliardy korun a odvedla do něj 32 miliard korun. Česko tak zůstalo stejně jako v předchozích letech čistým příjemcem peněz z EU.

Příjmy ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti činily v pololetí 52,4 miliardy korun a na Společnou zemědělskou politiku ČR získala 29,7 miliardy korun.

Celkově od vstupu do EU v květnu 2004 tak ČR do konce června zaplatila do rozpočtu EU 648,8 miliardy korun a získala z něj 1,51 bilionu korun. Celkem Česko dosud získalo z EU o 859,9 miliardy korun více, než do něj odvedlo.

Stejně na tom jsou podle posledních údajů Evropské komise z roku 2018 země, které vstoupily do EU v roce 2004 s Českem. Naopak objem odvodů nad příjmy převažuje u původních zemí EU, jako jsou Německo, Francie, Itálie nebo Velká Británie.

V roce 2018 bylo největším přispěvatelem do unijního rozpočtu Německo, které odvedlo o 13,4 miliardy eur (zhruba 338 miliard Kč) více, než z něj dostalo. Největším příjemcem peněz bylo Polsko, které získalo z rozpočtu EU o 12,3 miliardy eur víc (zhruba 310 miliard korun), než do něj odvedlo.

Vývoj tzv. čisté pozice (rozdíly mezi příjmy z EU a odvody do ní) u ČR:

Rok mld. Kč 2004 7,3 2005 2,0 2006 6,9 2007 15,2 2008 23,8 2009 42,3 2010 47,9 2011 30,8 2012 73,8 2013 84,8 2014 75,3 2015 150,0 2016 80,6 2017 56 2018 44,7 1. pololetí 2019 24,4 2019 68,5 1. pololetí 2020 50,1

Zdroj: MF