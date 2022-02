ČR přeruší příjem ruských žádostí o víza, vpád na Ukrajinu odsoudil i Zeman

Praha - Česká republika v reakci na vpád ruské armády na Ukrajinu pozastaví příjem vízových žádostí ruských občanů na všech zastupitelských úřadech s výjimkou humanitárních případů. Odvolává také souhlas s provozem ruských konzulátů v ČR a povolává na konzultace české velvyslance v Rusku a Bělorusku. Ministerstvo obrany zvažuje poskytnutí kapacit vojenského zdravotnictví, pokud by to bylo potřeba. Ukrajinci žijící v Česku mohou počítat s prodloužením povolení k pobytu. Na výpadky dodávek ropy či zemního plynu je ČR připravená. Představitelé vlády to řekli po zasedání Bezpečnostní rady státu. Ruskou agresi odsoudili vládní i opoziční politici a také prezident Miloš Zeman, který dříve možnost invaze zpochybňoval.

Česká republika odvolává souhlas s provozem generálních konzulátů Ruska v Karlových Varech a Brně a zároveň pozastavuje provoz českých generálních konzulátů v Petrohradě a Jekatěrinburgu, oznámil premiér Petr Fiala (ODS). Povolání velvyslance z Běloruska souvisí zřejmě s tím, že ruští vojáci vstoupili na Ukrajinu i z území této země. Fiala se večer zúčastní mimořádného jednání Evropské rady v Bruselu, které projedná zpřísnění protiruských sankcí.

Česká armáda je podle ministryně obrany Jany Černochové (ODS) připravena na všechny scénáře vývoje. Uvedla, že ministerstvo obrany průběžně vyhodnocuje všechny dostupné informace, a to i z hlediska státních podniků nebo podřízených organizací. Poukázala na vojenské zdravotnictví. "I tam zjišťujeme nějakou případnou možnost poskytnutí třeba i nějakých našich kapacit, pokud by něco takového bylo zapotřebí," řekla.

Povolení k pobytu má v Česku na 60.000 Ukrajinců, uvedl ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Je podle něj možné, že část občanů Ukrajiny žijících v Česku se bude do vlasti chtít vrátit. Zároveň má Česko připravené plány na přijetí vysokých tisíců uprchlíků, upřesnit číslo nechtěl. Aktuálně zřejmě budou přicházet Ukrajinci, kteří už v ČR mají zázemí, řekl ministr. Příbuzní lidí z Ukrajiny, kteří už jsou v Česku, mohou přijet bez překážek jen s pasem, dodal. Slovensko podle Rakušana zatím nepožádalo Česko o vyslání policistů na ochranu hranic s Ukrajinou.

Ropy a zemního plynu má ČR podle Fialy dostatečné zásoby a na unijní úrovni existují dohody se třetími zeměmi, jak dodávky z Ruska nahradit. "Nemáme významné signály, že by výpadky měly nastat, ale bylo by nezodpovědné s tím nepočítat," řekl premiér. Znovu ubezpečil, že aktuálně v souvislosti s vpádem ruských vojsk na Ukrajinu neexistují signály o bezprostřední hrozbě pro Česko a jeho občany.

Kvůli vpádu ruských vojáků na Ukrajinu dnes v 16:00 zasedne plénum Sněmovny. Jednání svolala z iniciativy koaličních poslanců předsedkyně dolní komory Markéta Pekarová Adamová (TOP 09). Společný postup chystají také senátoři. Vládní i opoziční politici už ruský útok na Ukrajinu označili za neomluvitelnou a nevyprovokovanou agresi vůči nezávislému státu a bezprecedentní porušení mezinárodního práva, které vrací Evropu do dob sovětského impéria a ohrožuje bezpečnost celého kontinentu.

Fiala uvedl, že za Česko bude prosazovat co nejtvrdší sankce vůči Rusku v rámci jednotného postupu Evropské unie. Ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) po zasedání krizového štábu svého úřadu řekl, že Rusko po letech pracně budované stability přináší do Evropy válku, chaos a utrpení nejen nevinných ukrajinských, ale i vlastních občanů a Evropanů. Černochová uvedla, že Rusko porušilo mezinárodní právo, ruského prezidenta Vladimira Putina označila za banditu.

Ke kritice Putinova režimu a odsouzení Kremlu se přidal i Zeman. V dnešním projevu prohlásil, že Rusko se dopouští zločinu proti míru a jeho útok na Ukrajinu je třeba důsledně odsoudit, a to i činy v podobě tvrdých sankcí. Přiznal, že se mýlil, když minulý týden řekl, že Rusové nejsou blázni a nebudou riskovat válku. Zeman se v pátek zúčastní on-line summitu členských zemí NATO o situaci na Ukrajině, přizve na něj i Fialu.

Představitelé Parlamentu, krajů, měst, církví, neziskových a kulturních organizací, vysokých škol, podniků i sportovních klubů od rána vyjadřovali solidaritu Kyjevu. Nabízejí také pomoc Ukrajincům v jejich vlasti i početné ukrajinské menšině v České republice, stejně jako uprchlíkům, které lze očekávat. Ministerstvo vnitra dostalo za poslední den 104 nabídek ubytování pro ukrajinské uprchlíky, řekl Rakušan. Jednostranná agrese je v rozporu s normami 21. století, uvedl úřad ombudsmana. Za rozpoutání války by bylo namístě postavit Putina před tribunál, uvedl předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský. Zmínil evropský zatýkací rozkaz a možnost pozastavení členství Ruska v OSN.

Sankce vůči Rusku musejí být podle ukrajinského velvyslance v Praze Jevhena Perebyjnise okamžité, tvrdé a zničující. Na dnešní tiskové konferenci zmínil zejména odpojení Ruska od bankovního systému, Rusko musí být podle něj plně izolováno. Ukrajina potřebuje konkrétní dodávky zbraní, přičemž sankce i pomoc musí být okamžitá, řekl.

Kvůli uzavření vzdušného prostoru nad Ukrajinou pro civilní lety bylo přerušeno letecké spojení Prahy s ukrajinskými městy. České velvyslanectví v Kyjevě je dočasně uzavřeno, konzulární pomoc občanům poskytuje generální konzulát ve Lvově. Úřady vyzvaly všechny české občany, aby neprodleně opustili Ukrajinu. V cestovatelském systému Drozd se registrovalo asi 150 Čechů na Ukrajině, víceméně jde o občany, kteří v zemi dlouhodobě žijí a před invazí neprojevili zájem ze země odejít.

Na Václavském náměstí v Praze se dopoledne sešla asi stovka lidí, kteří vyjadřovali nesouhlas s ruskou invazí na Ukrajinu a podpořili napadenou zemi. Před ruským velvyslanectvím v Praze se ze stejného důvody sešly asi dvě desítky lidí. Zeď budovy dva z protestujících postříkali červenou barvou, incident řeší policie. Na odpoledne a večer jsou v Praze i dalších městech v ČR naplánována další shromáždění na podporu Ukrajiny.

Putin chce vpádem armády na Ukrajinu zvrátit prozápadní směřování země a zajistit si nad ní kontrolu, shodli se experti, které oslovila ČTK a Česká televize (ČT). Rusko podle nich nutně nemusí usilovat o okupaci celé Ukrajiny, chce ale vyvolat rozsáhlou krizi a změnit vládu v Kyjevě. Putin je nevyzpytatelný a schopný přistoupit i k demonstraci jaderných schopností Ruska, varovali.

Ruská invaze dopadá i na českou měnu či obchodování s akciemi. Koruna ráno spadla k euru i dolaru na nejslabší úrovně za dva měsíce, ztrácela desítky haléřů. K euru se dostala nad 25 Kč/EUR, vůči dolaru nad 22,30 Kč/USD. Pražská burza po útoku Ruska na Ukrajinu spadla nejníže od počátku loňského listopadu. V poledne index PX proti středě ztrácel víc než čtyři procenta.

Přímý dopad válečného konfliktu na Ukrajině na růst ekonomiky ČR bude omezený, uvedla Česká národní banka. Důvodem je podle ní velmi nízký podíl na vývozu zboží a služeb z ČR. Eskalace konfliktu se podle analytiků projeví v české ekonomice zprvu zdražením energií a potravin, další vývoj bude záviset na formě sankcí.