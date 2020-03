ČR má 141 případů koronaviru, od pondělí Češi nesmějí do ciziny

Praha - V Česku je 141 lidí nakažených novým typem koronaviru, oproti ránu o 24 více. V karanténě je zhruba 4800 lidí. V zemi platí nouzový stav a vláda s platností od půlnoci na pondělí zakázala cizincům vstup do ČR a Čechům cestování do zahraničí. Češi po návratu z 15 rizikových zemí musejí do karantény. V oblastech postižených nákazou mimo Česko je podle dat mobilních operátorů 205.000 Čechů, z nich 196.000 v Evropě. Podle dnešního nařízení vlády může být šíření koronaviru trestným činem.

Původně se karanténa týkala pouze cestujících z Itálie. Nyní platí i pro dalších 14 rizikových zemí včetně dvou sousedních států: Německo, Rakousko, Španělsko, Francii, Británii, Švýcarsko, Nizozemsko, Belgii, Švédsko, Norsko, Dánsko, Čínu, Jižní Koreu a Írán.

Českým občanům a cizincům s trvalým pobytem v ČR vláda zakázala od pondělí cestovat do zahraničí. Výjimka platí pro lidi zaměstnané do 100 kilometrů od hranic. Cizinci od stejného termínu nesmí vstupovat na území Česka, výjimkou jsou lidé s trvalým pobytem v zemi a osoby, jejichž příjezd je ve státním zájmu. Vláda v pondělí projedná nasazení vojáků na pomoc policii s kontrolami na hranicích. Připraveno bude 2100 vojáků, uvedl ministr Lubomír Metnar (za ANO).

Opustit Česko mohou cizinci bez omezení včetně stovek zahraničních studentů z programu Erasmus. České studenty na výjezdu s Erasmem osloví ambasády. "Jsme připraveni přivézt je zpět," sdělil ČTK ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Jen v Itálii bylo s Erasmem počátkem března 150 studentů z Česka. Češi v oblastech postižených koronavirem dostali prostřednictvím mobilních operátorů informační textovou zprávu od ministerstva zdravotnictví.

Ministři zahraničí visegrádské čtyřky (V4) a Německa se dnes podle Petříčka shodli v tom, že řešení situace kolem koronaviru nemůže být jen na národní úrovni a je třeba zapojit i společné evropské zdroje. Stát začíná po dohodě s Evropskou komisí přesouvat peníze z evropských strukturálních fondů na pomoc podnikatelům. Jedná se řádově o dvou miliardách korun.

Vláda od sobotních 06:00 zakáže přítomnost veřejnosti v bazénech a turistických informačních centrech, stejně jako prodej na tržištích a v tržnicích. Od soboty jsou zakázány návštěvy ve věznicích, vězňům bude umožněno více telefonovat s příbuznými. Denní stacionáře musí od pondělí po dobu trvání nouzového stavu zastavit činnost.

Už dříve byla vyhlášena omezení pro provoz restaurací. Zavřená jsou divadla, kina, kluby, knihovny či galerie. Zakázány jsou akce nad 30 účastníků, zakázán je i vstup na venkovní i vnitřní sportoviště, pokud účast přesahuje ve stejný čas 30 lidí. Provoz tak musely ukončit lyžařské areály. Od středy jsou uzavřeny základní, střední i vysoké školy, řada měst zavřela či zavře i mateřské školy. Ministerstvo spravedlnosti doporučilo soudům, aby přehodnotily, zda jsou nařízená soudní jednání nezbytná.

Kvůli plynulosti zásobování vláda zrušila nedělní zákaz jízdy kamionů. Na řidiče kamionů se také nevztahují karanténní opatření. Premiér Andrej Babiš (ANO) znovu apeloval na lidi, aby nevykupovali zboží v obchodech, nedostatku potravin se podle něj není třeba obávat. Vyloučil také karanténu Prahy.

Vláda se situací kolem koronaviru bude znovu zabývat v pondělí. Měla by jednat o zásobování nemocnic ochrannými prostředky, na jejich nákup kabinet vyčlenil 500 milionů Kč z rozpočtové rezervy. Probírat bude i možné úpravy ošetřovného a kompenzací pro podnikatele a živnostníky. Mohli by dostat půjčky do půl milionu korun, což má pomoci i lidem z nestátního kulturního sektoru, uvedl ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD). V úterý bude vláda o situaci jednat se šéfy sněmovních stran.

Od soboty bude při cestách z Česka do všech okolních zemí zakázána veškerá autobusová, vlaková a lodní doprava cestujících. Cestovat za hranice bude možné pouze automobily. Zájezdové autobusy v Evropě se budou moci vrátit. Částečně je omezen i letecký provoz. Dotkne se to více než stovky dálkových vlaků i autobusů a desítek regionálních spojů. Aerolinky Smartwings a ČSA zastaví všechny své linky z a do České republiky, odstaví zhruba polovinu svých letadel.

Od dnešní půlnoci budou na rakouských a německých hranicích znovu zavedeny kontroly, opatření vláda vyhlásila v rámci nouzového stavu. Slovensko ode dneška plánovalo uzavřít hraniční přechody s Českem, Maďarskem, Rakouskem a Ukrajinou.

Ze 141 potvrzených případů je největší část v Praze. Nákaza se potvrdila i u dvou pražských hasičů, dalších 19 je kvůli tomu v izolaci. Tři pražské nemocnice začaly odebírat vzorky na testování na speciálních odběrových místech. Hygienici se dál snaží hledat lidi, s nimiž byli infikovaní v kontaktu. První dodávka respirátorů objednaných ministerstvem zdravotnictví pro distribuci do dalších zdravotnických zařízení je v pražské Nemocnici na Bulovce. Testy na koronavirus provádí 18 ověřených laboratoří. Otestovat se mohou nechat za svoje peníze i lidé, kterým to nedoporučil lékař či hygienik.

Na Čechy dolehne také opatření, které zavádějí Spojené státy. Od dnešní půlnoci začne platit 30denní zákaz cestování z Evropy do USA, výjimkou je Británie. Do zámoří plánovalo vycestovat několik tisíc Čechů. Velké ztráty zaznamenají hlavně velcí evropští dopravci, u tuzemských leteckých společností naopak bude vliv omezení malý, řekli ČTK odborníci na leteckou dopravu. Firmy z cestovního ruchu v Česku se obávají při delším trvání opatření kvůli novému koronaviru ztráty až desítek tisíc pracovních míst a více než 100 miliard korun.

Lidé najdou informace o novém typu koronaviru na nově spuštěné adrese https://koronavirus.mzcr.cz. Průběžně aktualizované stránky by měly odolat náporu návštěv.

V oblastech postižených koronavirem je přes 205.000 Čechů

Operátoři rozešlou novou informační SMS v souvislosti s koronavirem všem Čechům, kteří se nyní nacházejí v zahraničí. Už ve čtvrtek rozeslali SMS s informacemi ministra zdravotnictví více než 205.000 českým občanům, kteří jsou v oblastech nejvíce postižených koronavirem. Z toho 196.000 bylo v Evropě. Zprávy šly do zemí, kterých se týkají vyhlášená karanténní opatření, nicméně ne úplně do všech. Dnes SMS odešly do zbývajících tří zemí. ČTK to řekl výkonný ředitel Asociace provozovatelů mobilních sítí Jiří Grund.

Všem Čechům v zahraničí by měli operátoři nově rozeslat zprávu od ministerstva dopravy, která je ujišťuje, že se mohou vrátit do Česka: "ČR informuje: Kdy se chystáte domů? A jak? I přes mimořádná opatření vás chceme ubezpečit, ze se do ČR lze jednoduše vrátit. Informace k aktuální situaci v dopravě najdete na www.mdcr.cz". Počet rozeslaných SMS oznámí zřejmě v sobotu.

Ve čtvrtek bylo v Evropě nejvíce SMS doručeno občanům pobývajícím v Německu (139.000), Francii (18.000), Španělsku (9800), Nizozemsku (7950), Itálii (7600), Švýcarsku (6900), Švédsku (3200), Norsku (1750) a Dánsku (1600). Dalších 7400 zpráv mířilo Čechům, kteří jsou v USA, a 1600 SMS odešlo do Asie (Čína, Írán, Japonsko, Jižní Korea). Dnes odešly SMS Čechům do Rakouska, Belgie a Británie.

"Ministerstvo zdravotnictví proti předchozí vlně v minulém týdnu rozšířilo seznam evropských zemí, kam informační SMS odešla. Současně všichni občané, kteří se vracejí do ČR, dostávají automaticky po překročení hranice SMS s pokyny, jak postupovat v případě zdravotních obtíží," dodal Grund.

Text SMS: "Sdělení MZČR: Pobýváte-li v zemi se zvýšeným výskytem koronaviru (aktuální přehled na www.mzcr.cz), dodržujte pokyny daného státu a nezapomeňte na doporučení uvedená na webu MZCR. Děkuji. Ministr zdravotnictví."

Zároveň ministerstvo zdravotnictví na základě přijatých karanténních opatření dnes upravilo text SMS pro lidi, kteří se vrátili ze zahraničí, tzv. uvítací SMS, když se jejich mobil poprvé přihlásí do domácí sítě. Její text zní: "Sdělení MZCR: Všem, kdo přijíždějí z Číny, Íránu, Itálie, Jižní Koreje, Francie, Španělska, Německa, Švýcarska, Norska, Dánska, Nizozemska, Švédska, Velké Britanie, Belgie, Rakouska je v důsledku mimořádného opatření nařízena 14denní karanténa. Cestující, kteří nemají žádné příznaky, mají povinnost kontaktovat TELEFONICKY svého ošetřujícího lékaře. Je nezbytné, abyste od svého příjezdu po celou dobu zůstali v karanténě! Cestující (bez ohledu na výchozí destinaci), kteří mají teplotu nad 38 C, BUDOU IHNED TELEFONICKY KONTAKTOVAT LINKU 112. Více informaci na https://koronavirus.mzcr.cz/."

Rozesílání zpráv na základě požadavku ministerstev zajišťují zdarma ve svých sítích všichni hlavní čeští mobilní operátoři T-Mobile, O2 a Vodafone.

Ministerstvo doporučilo soudům zvážit, zda se budou konat jednání

Ministerstvo spravedlnosti doporučilo soudům, aby kvůli riziku koronaviru přehodnotily, zda jsou nařízená soudní jednání nezbytná a zda budou soudy v době nouzového stavu nařizovat další. Informovalo o tom tiskové oddělení úřadu, doporučení podle něj vzešlo z dnešního zasedání krizového štábu ministerstva. Vzniklá prodlení nebude ministerstvo považovat za průtahy v řízení.

Úřad také doporučuje, aby všichni lidé vstupující do soudních budov vyplňovali formulář ohledně pobytu v rizikových oblastech a styku s osobami, které by mohly být nakažené. Návštěvníkům, kteří jsou podle formuláře rizikoví nebo kteří ho odmítnou vyplnit, bude moci justiční stráž po konzultaci s předsedou příslušného soudního senátu odepřít vstup do budovy.

Do objektů soudů by neměli získat přístup ani lidé, kteří vykazují zjevné známky respiračního onemocnění.

Také všichni zaměstnanci soudů by podle ministerstva měli příslušný formulář vyplnit. Soudy by také měly "v nejširší možné míře" omezit porady a jiná jednání s osobní účastí soudců a dalších zaměstnanců. Stejně tak by se neměly konat porady či setkání soudců či zaměstnanců z více soudů.

Ministerstvo také chce, aby soudy co nejvíce umožňovaly práci zaměstnanců z domova. "To platí zejména pro osoby starší 55 let a osoby s rizikovým zdravotním stavem bez ohledu na věk," zdůraznil úřad. Pokud je osobní přítomnost takového zaměstnance na pracovišti nezbytná, soud by měl podle ministerstva zajistit jeho dopravu z bydliště a zpět a přijmout i další vhodná opatření k minimalizaci rizika infekce.

Lidé budou moci jezdit za prací až 100 kilometrů za hranice

Lidé dojíždějící přes hranice do práce budou mít výjimku ze zákazu cestování do ciziny, pokud pracují do vzdálenosti 100 kilometrů od hranice. Dosud výjimka platila jen na vzdálenost 50 kilometrů. Po rozhovoru s rakouským protějškem to uvedl český ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Stejné opatření by podle něj mohlo platit pro lidi ze Slovenska, Německa, Polska a Rakouska.