ČR bude mít na veletrhu dovozu v Šanghaji nejvyšší partnerství

Praha - Česko bude jedním ze čtyř evropských států, který bude mít na mezinárodním veletrhu dovozu v Šanghaji nejvyšší stupeň partnerství. Na tiskové konferenci po jednání ekonomických diplomatů a ředitelů zahraničních kanceláří CzechTrade to řekl ministr průmyslu Karel Havlíček (za ANO). Spolu s ČR toto partnerství bude ze států EU mít jen Itálie, Španělsko a Francie. Veletrh se koná letos začátkem listopadu. Loni na podzim se jeho slavnostního zahájení účastnil prezident Miloš Zeman.

Podle Havlíčka pro ČR toto postavení znamená zejména lepší plochu pro prezentaci firem i státu. Dodal, že nebylo jednoduché partnerství dojednat. "Výše už to nešlo. Měli jsme s čínským velvyslancem dlouhá jednání, ale myslím, že se to podařilo uhrát dobře. Prestiž budeme mít skutečně na té nejvyšší úrovni," řekl Havlíček.

Partnerský status podle něj umožňuje i bohatý program. O tom, kdo na české straně povede delegaci, se bude ještě jednat. Partnerství je podle ministra především šancí pro české podnikatele, aby lépe vyjednávali se svými čínskými partnery.

Havlíček zopakoval svůj dřívější názor, že Čína je jedním z nejaktivnějších hráčů v Česku ve vzájemných vztazích. Ty jsou možná podle ministra nejlepší za poslední roky. "Z čeho máme ale menší radost, že stav mezi exportem a importem se nelepší, co hůře, on se propadá. Gigantický import ve výši takřka 500 miliard korun není bohužel následován růstem exportu, který je na 50 až 60 miliardách," řekl. Rozdíl mezi exportem a importem je podle Havlíčka desetinásobný.

Viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Radek Špicar na to řekl, že si váží zlepšení politických vztahů s Čínou. "Nicméně doufáme, že otevřenost z naší strany bude také následována otevřeností ze strany druhé. Věřte mi, že dostat se do Číny, ať už se službami nebo s prodejem nebo výrobou, není vůbec jednoduché," řekl. Doufá v to, že čeští ústavní činitelé v tom budou vyvíjet patřičný tlak, aby se Čína českému exportu také otevřela.

O aktuálních exportních příležitostech a současném vývoji na více než 90 mezinárodních trzích jednají od pondělí v Praze s českými firmami ekonomičtí diplomaté z celého světa. Na letňanské výstaviště se jich sjelo 175 z 93 zemí, což je podle pořadatelů nejvíce v historii akce. Na konzultace přijelo více než 450 zástupců firem, kteří absolvovali za dva dny přes 2700 schůzek. Největší zájem ze strany podniků byl v pořadí o USA, Rusko, Německo a Čínu.