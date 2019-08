ČR bude mít 3 programy pro získání zaměstnanců z ciziny místo 6

Praha - Česko bude mít od září tři programy k získávání zahraničních pracovníků místo nynějších šesti. Budou se zaměřovat na vědecké a klíčové síly, vysoce kvalifikované zaměstnance a kvalifikované zaměstnance. Rozhodla o tom dnes vláda. Upravila také kvóty pro přijímání zahraničních pracovníků a rozšířila seznam zemí v programech. Kabinet o schválení návrhu informoval na svém webu.

Zvláštní programy slouží k řízení pracovní migrace. Česko je zavádí od roku 2012. Do projektů se zařazují zaměstnavatelé, kteří splní dané podmínky. Jejich vybraní zahraniční zaměstnanci pak mají rychleji či snadněji získat potřebná povolení na českých ambasádách či konzulátech ve své vlasti.

"V roce 2018 se podařilo zajistit 23.000 pracovníků pro 1100 firem. Slučujeme programy do tří," uvedl dnes na poradě velvyslanců premiér Andrej Babiš (ANO).

Dosud měla ČR šest programů. Tři z nich byly pro vysoce kvalifikované síly - dva sloužily investorům, třetí měl zajistit experty z Ukrajiny a Indie. Pro středně a nízko kvalifikovaný personál byly dva programy - první pro lidi z Ukrajiny a druhý pro zájemce z Mongolska, Filipín a Srbska. Poslední měl přivézt pracovníky do zemědělství z Ukrajiny, a to i bez kvalifikace.

Podle ministerstva vnitra zaměstnavatelé nejvíc stáli o síly z Ukrajiny, a to kvůli jazykové i kulturní blízkosti. Kvóta se několikrát navyšovala. Naopak stanovené počty z Filipín a Srbska a pro ukrajinské pracovníky do zemědělství se nenaplnily. Hodnocení také ukázalo, že největší problémy představovaly dlouhé vyřizovací, ale i čekací lhůty na termín k podání žádosti o zaměstnaneckou kartu. Řada pracovníků tak čekání nakonec vzdala, a to hlavně v Srbsku. Na termín pak nejčastěji nepřišli žadatelé z Indie.

Nově by programy měly být tři - pro klíčový a vědecký personál, pro vysoce kvalifikované a pro kvalifikované pracovníky. První dva projekty mají být na všech ambasádách, třetí pak na vybraných.

Podle Hospodářské komory bude program pro kvalifikované zaměstnance vláda regulovat. Komora bude přijímat žádosti firem o síly z osmi zemí - Ukrajiny, Černé Hory, Srbska, Filipín, Indie, Kazachstánu, Moldavska a Mongolska. "Pro každou zemi vláda stanoví zvláštní roční kvóty," uvedla komora. Dodala, že firmy ale přes program nezískají nekvalifikovaný personál. Lidé bez kvalifikace by v budoucnu mohli dostávat mimořádné pracovní vízum.

Do Česka by mohlo ročně přijít 40.000 pracovníků z Ukrajiny místo dosavadních 19.600. Ze Srbska a Černé Hory by mohly firmy přijmout 2000 lidí, z Filipín, Mongolska a Moldavska po tisícovce, z Indie 600 a z Kazachstánu 300, upřesnila komora.