Corriere dello Sport: Juventus se dohodl s UEFA a bude rok bez pohárů

Turín - Juventus Turín se kvůli kauze falšování účetnictví dohodl s Unií evropských fotbalových asociací (UEFA) na odstoupení z evropských pohárů pro sezonu 2023/24. "Stará dáma" tak přijde o účast v nadcházejícím ročníku Evropské konferenční ligy, díky tomu jí ale nehrozí další sankce pro sezonu 2024/25. Informoval o tom sportovní deník Corriere dello Sport.

Juventus obsadil v uplynulém ročníku italské ligy až sedmé místo, a to i vinou desetibodového odpočtu. Bez něj by obsadil příčky zajišťující účast v Lize mistrů, do které se chce vrátit v sezoně 2024/25. I proto podle Corriere dello Sport souhlasil s okamžitým trestem za porušení podmínek finanční fair play UEFA.

Kauza kolem nejúspěšnějšího italského klubu se táhne několik měsíců. Kvůli nesrovnalostem v účetnictví a následným obviněním rezignovalo v listopadu kompletní vedení Juventusu. Vedoucí funkcionáři včetně bývalého viceprezidenta klubu Pavla Nedvěda byli nakonec zproštěni viny, klub se ale trestu nevyhnul.

Juventus se na konci května dohodl i se Sportovním soudem Italské fotbalové federace na zaplacení pokuty 718 tisíc eur (přes 17 milionů korun). Turínskému velkoklub tak nyní nehrozí bodový odečet v další sezoně Serie A.