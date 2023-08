CNN: Putin na Ukrajině nezmění kurz až do amerických voleb koncem roku 2024

ČTK/AP/Jae C. Hong

Ilustrační foto - Muž uklízí sklo z rozbité výlohy po útoku ruských dronů, 2. srpna 2023, Kyjev, Ukrajina. ČTK/AP/Jae C. Hong

Washington/Moskva - Ruský prezident Vladimir Putin patrně nepoleví ve snaze pokračovat v ruské invazi na Ukrajinu až do konce roku 2024, kdy USA zvolí svého příštího prezidenta, domnívají se podle stanice CNN vysoce postavení američtí a evropští představitelé. Putin totiž podle nich doufá v porážku současného prezidenta Joea Bidena, která by s sebou mohla nést snížení podpory USA Ukrajině.

Americké volby v následujícím roce jsou podle západních diplomatů, představitelů rozvědek nebo bezpečnostních orgánů hlavním faktorem, který bude ovlivňovat Putinova rozhodnutí ohledně Ukrajiny. Vzhledem k volbám je podle nich také málo pravděpodobné, že se válka před koncem příštího roku "vyřeší".

O tom, zda Putin doufá přímo v návrat amerického exprezidenta Donalda Trumpa do Bílého domu, zatím USA podle zjištění CNN zpravodajské informace nemají. Jeden ze zdrojů stanice ale uvedl: "Putin ví, že mu Trump pomůže. A ví to i Ukrajinci a naši evropští partneři... Všichni si to myslí."

Zatímco Bidenova administrativa prosazuje výraznou pomoc válkou zmítané Ukrajině, Trump, hlavní favorit na vítěze republikánských primárek, zatím pokračující vojenskou podporu Ukrajiny nepřislíbil. Dříve se pouze nechal slyšet, že by válku na Ukrajině dokázal urovnat za 24 hodin.

Ochota Američanů dál pomáhat Ukrajině přitom není jednoznačná, ukázal průzkum, který si nechala vypracovat CNN. Více než polovina Američanů, 55 procent, v něm uvedla, že je proti tomu, aby americký Kongres na podporu Ukrajiny schvaloval další prostředky. Větší část respondentů, 51 procent, také uvedla, že USA toho pro Ukrajinu udělaly už dost. Naopak 48 procent dotázaných sdělilo, že by USA měly udělat ještě víc.