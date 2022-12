CNN: Proč je návrat Viktora Buta do Ruska pro Putina tak důležitý

Washington - Je to nejméně vyvážená výměna v nejméně pravděpodobné době, ale možná právě síla okolností je vysvětlením toho, že k výměně americké basketbalové hvězdy za ruského obchodníka se zbraněmi došlo právě teď. Očividným faktem je, že Brittney Grinerová a Viktor But byli obviněni z až směšně odlišných zločinů; Grinerovou soud poslal do ruské trestanecké kolonie za držení jediného gramu konopného oleje, zatímco But byl údajně nejaktivnějším obchodníkem se zbraněmi uplynulé dekády, který živil konflikty v Africe i mimo ní. Okolnosti a politický tlak na obou stranách ale faktor nevyváženosti převážily, napsal dnes web stanice CNN.

Fotogalerie

Důležitost Grinerové pro Američany tkví v jejích prohlášeních o vlastní nevině i jejím zatčení skoro v předvečer ruské invaze na Ukrajinu. Administrativa (prezidenta Joea) Bidena byla pod tlakem, aby s Kremlem začala co nejdřív vyjednávat v době, kdy jsou rusko-americké vztahy nejhorší nejméně od konce studené války.

Větším otazníkem je Butova mimořádná důležitost pro Rusko. Jak může být jediný muž důležitý pro Moskvu tak, že kvůli němu léta usiluje o jeho propuštění na všech možných úrovních, obzvláště pokud je tím pouhým nešťastným pilotem a obchodníkem, jak o sobě tvrdí? Kdo je tenhle chlap, který všechno popírá?

S Butem jsem hovořil v roce 2009 po měsících vyjednávání, když byl ve vězení v Bangkoku. Je upovídaným a okouzlujícím polyglotem, který dokáže hodiny básnit o dlouhých seznamech světových politických osobností, se kterými má vztahy. Viděl jsem s ním videa z Konga i jiných částí Afriky, kde se pohyboval poblíž konfliktů. Několik analytiků i vyšetřovatelů OSN dospělo k závěru, že v devadesátých a nultých letech dodával zbraně napříč africkým kontinentem. Jiní ho dokonce vinili i z vyzbrojování Al-Káidy. But oboje popřel.

Bylo málo věcí, ze kterých But obviněn nebyl a řádka věcí, které nepopřel; stal se jakýmsi pověstným strašákem a také inspirací pro film Obchodník se smrtí (v americké produkci Lord of War, tedy Bůh války, pozn. ČTK) v hlavní roli s Nicholasem Cagem.

To je jeho kariérní historie: reputace člověka známého jako "obchodník se smrtí". Spojené státy jeho vydání a čtrnáctiletého uvěznění na své půdě dosáhly díky komplexní policejní operaci, při které But souhlasil s prodejem zbraní americkým agentům, kteří se vydávali za kolumbijské teroristy. Je podivné, že po všech těch zločinech, z nichž byl But obviněn, ho nakonec soud poslal do vězení za spiknutí, tedy zosnování namísto činu.

S jistotou lze říct, že je pilotem a podnikatelem. Pracoval jako vojenský překladatel pro sovětskou armádu. Existují ale podezření, že pracoval pro ruské tajné služby, pro které se stal cennou osobou, která dodávala zbraně kolem světa a upevňovala geopolitické zájmy Moskvy. Některé stopy také ukazují, že pracoval po boku vysoce postavených Rusů, kteří mají nyní blízko k prezidentovi Vladimiru Putinovi. To může být vysvětlením, proč Američané tolik prahli po jeho dopadení. But nikdy nebyl nula. Jeho osobu i okolí vždy halila rouška zvědavost vzbuzujícího tajemna. Jistě, sám by řekl, že byl nevinný. Ale jistě také vedl zajímavý život. Vytvářel silné povědomí o tom, že jeho příběh obnáší víc, než kolik se veřejně ví.

Dnešním velkým překvapením je, že k výměně vězňů došlo během ruské invaze a masakrování Ukrajiny. Vypovídá to o dvou věcech: Moskva a Washington jsou schopny jednat, i když Rusko hází bomby na nevinné civilisty a USA dodávají zbraně druhé straně, která zabíjí ruské vojáky; jaderné velmoci dokáží řešit ožehavá témata, i když vzduchem létají kulky. To je dobrá zpráva pro celou planetu. Znamená to, že chladné hlavy a základní zájmy přetrvávají.

Je to také projev jisté slabosti na straně Putina. V době, kdy ve své rétorice vůči Západu jako jestřáb staví na odiv jaderný arzenál, uzavírá důležitý diplomatický obchod, aby získal zpátky komplikovanou osobu mimořádného významu pro ruskou elitu. But není někým, na koho by Moskva zapomínala. Tohle jsou ti lidé, kterým se Putin nyní snaží zavděčit.

Výměna mohla nicméně být i spíše vypočítavá; mnozí věří, že když But sloužil v Africe, měl těsné vazby na ruskou elitu nyní blízkou Putinovi (ačkoliv But popřel i tohle). Může to být důvodem, proč USA utratily tolik času a peněz, aby ho zadržely? Myslely si, že But obrátí? To se možná nikdy nedozvíme.

Ano, je to vítězství pro Putina, ale za cenu odhalení jeho slabiny, která tkví v potřebě uspokojovat svoji vojenskou elitu, na kterou spoléhá.