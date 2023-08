CNBC: Sucho v Evropě na kontinentě ohrožuje hlavní říční trasu pro obchod

Hamburk (Německo) - Sucho v Evropě způsobuje nejen požáry a ohrožuje potravinovou bezpečnost, ale kvůli klesající hladině vody ohrožuje i přepravu zásilek po řekách v regionu. Například řeka Rýn, což je důležitá obchodní trasa, je teď v důležitých místech mělčí. Minulý týden byla výše hladiny vody ve městě Kaub, kde se hladina bedlivě sleduje, nejnižší v letošním roce. Napsal to dnes web televize CNBC.

Rýn pramení ve Švýcarsku, protéká šesti evropskými zeměmi, včetně Německa, až do nizozemského přístavu Rotterdam. S klesající hladinou vody se snižuje kapacita lodí a rostou náklady na přepravu. Když hladina vody klesá, tak se ceny zvyšují. Minulý měsíc rejdařské firmy jako Maersk a Hapag-Lloyd uvedly, že nízký stav vody v řece Rýn znamená příplatky, které přenesou na zákazníky.

"Objem lodní dopravy na Rýnu byl v posledních zhruba 20 letech víceméně konstantní," uvedl analytik společnosti McKinsey Tim Beckhoff. "A od roku 2021 už vidíme meziroční pokles. Je to trend, který bude pravděpodobně pokračovat," dodal.

Po Rýnu se přepravuje zboží jako ropa, chemikálie a obilí. Hladina vody klesla tak nízko, že některé lodě loni v srpnu bylo možné naplnit jen z jedné čtvrtiny. Podle údajů Deutsche Bank v roce 2018 objem nákladu přepraveného po vnitrozemských vodních cestách v Německu klesl meziročně o 11,1 procenta.

Jednou z možností je přechod na jinou dopravu, ale to je nákladné. Ekonom Deutsche Bank Marc Schattenberg uvádí, že velká loď na Rýnu o délce přibližně 135 metrů a ponoru tři metry, což je maximální hloubka plavidla, může přepravit zhruba 2700 tun nákladu. Pro přepravu stejného nákladu po silnici by podle jeho výpočtu bylo zapotřebí zhruba 110 velkých nákladních aut.

Náklady na přepravu tuny nafty po Rýnu do Karlsruhe na jihozápadě Německa se od května do poloviny července zdvojnásobily a dosáhly zhruba 50 eur (1200 Kč), upozornil Schattenberg. "Po Rýnu se přepravuje značné množství topného oleje a nafty. V regionech, které jsou tímto způsobem zásobovány, to vyvolává značný tlak na ceny těchto produktů," řekl.

Podle ekonomického institutu IFW může klesající hladina vody výrazně zhoršit produkci zpracovatelského průmyslu. V roce 2018 byla hladina vody u Kaubu na 30 dní tak nízko, že přeprava po Rýnu se snížila přibližně o 25 procent. Průmyslová výroba v Německu pak podle IFW v důsledku toho klesla o jedno procento.

Podle Schattenberga se odvětví říční dopravy pravděpodobně kvůli dlouhodobým účinkům nízké hladiny vody v mnoha ohledech změní. Jednou ze změn bude podle něj úprava lodí, které budou moci proplouvat i mělčími řekami. Firmy zřejmě upraví i své dodavatelské řetězce a sklady v době, kdy budou očekávat logistické problémy spojené s nízkým stavem vody. V úvahu přicházejí také investice do rozšíření prediktivního softwaru, mluví se ale také o rozšíření či vyhloubení plavebních kanálů.

"To je ale nákladné a může to mít škodlivé negativní účinky na životní prostředí," upozornil Schattenberg.