ČNB plánuje 36 emisí pamětních mincí a bankovek, vydá i dukáty

Ilustrační foto - V Císařské konírně Pražského hradu byla 31. ledna 2019 zahájena výstava, kterou Česká národní banka (ČNB) připravila ke 100. výročí vzniku československé měny. Výstava potrvá do konce dubna 2019 a návštěvníci na ní uvidí platidla i jejich výtvarné návrhy od renomovaných umělců za posledních sto let. Na snímku jsou československé dukáty z let 1923 - 1938. ČTK/Šimánek Vít