ČMZRB zastavila žádosti do programu COVID, připravuje pokračování

Praha - Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) pozastavila příjem žádostí o bezúročné půjčky v programu COVID. Zaslané žádosti bude vyhodnocovat, aby první úvěry mohla podnikatelům zasaženým v souvislosti s koronavirem nebo vládními opatřeními poskytnout do dvou týdnů. Ve spolupráci s ministerstvem průmyslu a obchodu připravuje ČMZRB pokračování programu, do kterého budou zapojeny komerční banky. Měl by sloužit také malým podnikatelům, kteří budou moci žádat o půjčky od 10.000 korun. ČTK o tom dnes informovala mluvčí ČMZRB Marie Lafantová.

Díky zapojení komerčních bank a jejich zdrojů budou podle předsedy představenstva a generálního ředitele ČMZRB Jiřího Jiráska znásobeny vložené prostředky, a tím i dopad na ekonomiku. Vláda do programu vloží pět miliard korun. "To znamená, že malí a střední podnikatelé včetně živnostníků získají provozní financování v objemu okolo 30 miliard korun od komerčních bank," upřesnil Jirásek.

ČMZRB bude pravděpodobně ručit za úvěry od 10.000 do 15 milionů korun. Záruka by měla krýt až 80 procent komerčního úvěru a žadatel bude moci čerpat příspěvek až milion korun na úhradu úroků. Předpokládaná doba ručení bude tři roky. Podnikatelé budou moci komerční úvěr využít pouze k úhradě provozních výdajů, jako jsou mzdy, nájem, energie, dodavatelsko-odběratelské faktury, materiál či zásoby.

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) se o přípravě programu přívětivějšího pro drobné podnikatele už několikrát zmiňoval. Mluvilo se podle něj o tom, že by minimální hranice půjčky mohla být 20.000 korun, následně řekl, že nebude stanovena.

Úvěr Covid spustila ČMZRB v pondělí, přijala do něj více než 3200 žádostí přesahujících deset miliard korun. Firmy mohly žádat o půjčky od půl milionu do 15 milionů korun. Podnikatelé, kteří připravovali žádost, ale nestihli ji podat, budou moci podklady využít v navazujícím programu Covid II. S jeho zahájením se počítá zhruba za 14 dní.

Premiér Andrej Babiš (ANO) ve čtvrtek uvedl, že v úterý na mimořádném jednání Sněmovny předloží kabinet novelu zákona o státním rozpočtu na letošní rok a bude informovat o pomoci pro celou ekonomiku. Ve středu premiér řekl, že vláda by mohla na podporu firem a ekonomiky připravit balík opatření za zhruba jeden bilion korun. Přímá pomoc by měla činit zhruba 100 miliard korun. Ministerstvo financí připravuje změnu rozpočtu, která by měla navýšit schodek rozpočtu o desítky miliard korun. Nyní je schválen rozpočet s deficitem 40 miliard korun.