Praha - Víc než tři čtvrtiny z 5500 společností a firem v Česku, kde o podmínkách vyjednávali odboráři a zaměstnavatelé, mají kratší pracovní dobu bez krácení mzdy. ČTK to řekl předseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula. Centrála prosazuje zkrácení práce o půl hodiny denně z osmi na 7,5 hodiny. Argumentuje tím, že Češi tráví v zaměstnání mnohem víc času než lidé v jiných vyspělých zemích.

"Podařilo se nám v 77 procentech firem, kde vyjednáváme, zkrátit pracovní dobu o půl hodiny bez ztráty mzdy. Vyjednáváme v 5500 subjektech, je to masa. Nikoho to nepoškodilo, nesnížilo to výrobu, naopak to zlepšilo kondici," uvedl Středula.

Odboráři by rádi dosáhli zkrácení pracovní doby nejen ve zbývajících 23 procentech podniků s kolektivním vyjednáváním, ale změnu prosazují do zákona pro všechny. Osmihodinová pracovní doba je v Česku už sto let, uzákonilo ji krátce po svém vzniku v prosinci 1918 tehdejší Československo. Patřilo tak k pokrokovým státům. Podle Středuly by ke zkrácení přispěla nejen kratší doba v zaměstnání, ale také delší dovolená. ČMKOS usiluje o uzákonění pěti týdnů.

Zaměstnavatelé záměry odborů odmítají. Podle nich by zkrácení práce a víc dovolené v době nedostatku pracovních sil mohlo výrobu ještě víc ohrozit a dál by zpomalilo ekonomický růst. Hospodářská komora se chystá ve středu k plánům odborů vyjádřit.

"Proč jsou naše požadavky neuvěřitelné, když u německých sousedů, jejichž kapitál je v ČR nejvíc zastoupen, je v průměru pětatřicetihodinový týden? Nikdo tam nekrachuje," řekl Středula. Podle něj by změny v Česku měly být ale "evoluční, ne revoluční".

Odbory už dřív uvedly, že Česko má takovou délku pracovní doby, jaká byla ve vyspělých evropských zemích v 70. letech minulého století. Čeští pracovníci za rok odpracují v průměru přibližně o 400 hodin víc než jejich němečtí kolegové. Zatímco německý zaměstnanec měl na svém kontě 1363 hodin, jeho český kolega 1770. "Za čtyři roky odpracuje český zaměstnanec o rok víc než německý, za kariéru je to o deset let víc. Je to fatální rozdíl. Lidé se pak cítí také mnohem víc unaveni," dodal předák.

Pracovní nasazení 16 hodin denně, o kterém se teď zmínil budoucí ministr průmyslu Karel Havlíček, odboráři neuznávají. Příští šéf resortu řekl, že sám tolik hodin denně pracuje a podobný výkon očekává i od svých spolupracovníků. "Budoucí ministr se netají tím, že je workoholik. Rozhodně to ale nemůže přenášet na zaměstnance," podotkl Středula.

Výrazně delší pracovní dobu nevyžadují většinou ani zaměstnavatelé, a to jak u pracovníků, tak u manažerů. "Pokud čtu jeho (Havlíčkovo) vyjádření správně, hovoří o propoceném tričku. Odpovědnou prací se dá tričko propotit ale i za sedm hodin," uzavřel viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj.