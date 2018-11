Praha - Regulovaná část ceny za distribuci elektřiny, kterou určuje Energetický regulační úřad (ERÚ), mohla být nižší. ČTK to řekl člen rady úřadu Rostislav Krejcar, který spolu s předsedou rady ERÚ Vratislavem Košťálem nepodepsal cenové rozhodnutí, jež ceny v elektroenergetice pro rok 2019 stanovuje. Krejcar odmítl informaci, že důvodem nepodepsání bylo vyústění dlouhodobých sporů mezi jednotlivými členy rady.

"Můj podpis u tohoto cenového rozhodnutí chybí pouze proto, že podle mého názoru ceny regulované složky za distribuci mohly být nepatrně nižší. Detail je ukryt v metodice ocenění ztrát," uvedl Krejcar. ERÚ v úterý oznámil, že regulovaná část ceny elektřiny pro domácnosti vzroste v průměru o 2,2 procenta, u plynu regulované ceny pro maloodběratele klesnou o 2,5 procenta. Podle analytiků mohou některým lidem náklady na energie vzrůst až o několik tisíc korun ročně.

Regulovaná složka tvoří více než polovinu konečné ceny elektřiny a asi čtvrtinu konečné ceny plynu. Jsou v ní zahrnuty především poplatky za přenos a distribuci, u elektřiny také příspěvek na obnovitelné zdroje energie. Web Euro.cz už minulý týden uvedl, že čistě regulovaná cena distribuce vzroste od ledna s výjimkou Prahy o zhruba šest procent.

Krejcar ČTK řekl, že menší výhrady měl i v případě cenového rozhodnutí týkajícího se plynu. "Ale vzhledem k tomu, že regulované ceny plynu klesají, tak jsem proti přijetí tohoto cenového rozhodnutí nebyl," sdělil. Podotkl, že lituje, že se letos z důvodu většinového názoru rady nekonala tradiční tisková konference k cenovým rozhodnutím. "Pokud se nemýlím, tak je to poprvé v historii ERÚ. Mně to přijde velká škoda, protože se na tiskové konferenci řada věcí dala přímo vysvětlit," dodal.

Nová pětičlenná rada ERÚ přebrala vedení úřadu od začátku loňského srpna. Nahradila tehdejší předsedkyni úřadu Alenu Vitáskovou, které vypršel šestiletý mandát. Rada ERÚ má mít do budoucna pět členů s pětiletým funkčním obdobím, jeden z nich vždy bude jejím předsedou. Předseda může vést radu nejdéle tři roky. V prvních letech zavedení rady nemají všichni členové mandát na celých pět let, a to proto, aby se rada obměňovala postupně.

Média v posledních měsících upozorňují na napětí, které se v ERÚ stupňuje mezi dvěma tábory radních. Server iHned.cz v srpnu informoval o záměru předsedy rady ERÚ Vratislava Košťála odvolat člena rady Vladimíra Vlka. Vlk a radní Vladimír Outrata a Jan Pokorný jsou podle webu spojenci. Druhou skupinu tvoří Košťál a Krejcar.

Radní Outrata radu ERÚ do konce letošního července vedl. Proti svému odvolání podal ústavní stížnost, se kterou ale neuspěl. Soud ji odmítl jako nepřípustnou. Nejprve musí justice vyřešit paralelně podanou správní žalobu, pak lze případně ústavní stížnost podat znovu, plyne z usnesení publikovaného v databázi Ústavního soudu.

Členy rady ERÚ jmenuje a odvolává vláda na návrh ministerstva průmyslu a obchodu. Outratu jmenoval loni kabinet členem rady na čtyři roky, Vlk byl jmenován na pět let, Krejcar na tři roky, Pokorný na dva roky a Košťál na rok. Na konci letošního července byl Košťál jmenován členem rady na dalších pět let, tři roky z toho má radu vést.