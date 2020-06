CK vítají mapu rizikovosti zemí, připraví nabídky

Praha - Cestovní kanceláře uvítaly, že vláda představila seznam evropských zemí, do i ze kterých budou moci Češi od 15. června cestovat bez omezení. Jsou mezi nimi žádané turistické destinace jako Řecko, Bulharsko, Chorvatsko, ale také Itálie a Španělsko. Velké CK, které zájezdy na léto kvůli nejistotě zrušily, aktuální situaci přizpůsobí nabídku. Vyplývá to z dnešních vyjádření zástupců CK na dotaz ČTK.

Všechny letní cesty zrušila Exim Tours. Nyní bude podle svého obchodního ředitele a mluvčího Petra Kostky připravovat novou nabídku do všech států, kam mohou čeští turisté v obou směrech cestovat bez povinnosti testu na covid-19 nebo karantény. Velká část klientů se podle Kostky v poslední době ptala z evropských zemí zejména na Řecko, oblíbené je také Bulharsko.

"Řecko je u našich klientů dlouhodobě nejžádanější destinací. Jsme rádi, že jim na četné dotazy k cestě můžeme konečně přinést jasnou odpověď. Nabídku máme připravenou," řekla mluvčí cestovní agentury Invia Andrea Řezníčková. V Řecku podle ní ode dneška platí pravidlo o padesátiprocentní obsazenosti, dodržují se odstupy, lidé při pobytu ale nebudou muset používat ochranné prostředky jako roušky nebo rukavice. "Z dříve zveřejněných informací jsme nepočítali s tím, že by Češi bez omezení mohli cestovat také do Itálie a Španělska. Je to rozhodně dobrá zpráva, protože tyto země patří u Čechů mezi deset nejoblíbenějších," uvedla dále.

Stejně důležité jako mapa rizikovosti zemí, kterou schválila vláda, bude podle marketingového ředitele CK Alexandria Petra Šatného konečná podoba opatření upravujících provoz hotelů a poskytování služeb v cestovním ruchu v jednotlivých zemích. Také Alexandria všechny letní zájezdy zrušila. Nyní podle Šatného připravuje novou nabídku dle aktuální situace.

"V tuto chvíli intenzivně pracujeme na novém letovém plánu, abychom v následujících dnech mohli přijít s novou nabídkou zájezdů. Našim klientům nabídneme zájezdy do všech destinací, kam lze cestovat bez omezení, tedy testů a karantény. Za klíčové považujeme to, že naši klienti budou při nákupu zájezdu přesně vědět, za jakých podmínek bude jejich destinace i konkrétní hotel fungovat," uvedl mluvčí CK Fischer Jan Bezděk.

Vládním rozhodnutím skončilo podle jednatele CK Travel Family Ivana Lackoviče období nejistoty pro české turisty. Travel Family nabízí cesty především do zemí s nízkým rizikem jako Chorvatsko, Řecko, Kypr a Bulharsko. Očekává u nich nárůst poptávky. "Dále očekáváme, že na seznam bezpečných zemí brzy přibude i Černá Hora, která podle vyjádření černohorského premiéra je dnes jedinou zemí v Evropě bez výskytu případu koronaviru," dodal.

Vláda země rozdělila do tří kategorií značících nízké, střední a vysoké riziko. Mezi bezpečnými zeměmi je 19 evropských států, jako středně rizikové vláda vyhodnotila deset zemí Evropy. Vysoké riziko je ve Švédsku a Velké Británii, kam sice Češi budou moci také vyjet, ale po návratu budou muset předložit negativní test na covid-19, nebo strávit 14 dní v karanténě.