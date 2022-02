Čína zkritizovala západní sankce proti Rusku a vyzvala ke klidu

Peking - Čínské ministerstvo zahraničí dnes uvedlo, že nesouhlasí s nelegálními a jednostrannými sankcemi, píše agentura Reuters. Děje se tak poté, co západní spojenci přijali opatření k vyřazení velkých ruských bank z globálního platebního systému SWIFT a další postihy. V souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu čínská diplomacie zároveň vyzvala ke zklidnění situace.

Mluvčí čínského ministerstva zahraničí Wang Wen-pin na pravidelném briefingu řekl, že všechny strany konfliktu by měly zabránit další eskalaci. Zároveň zopakoval, že z pohledu Číny by legitimní bezpečnostní obavy všech zemí měly být brány vážně.

Čínské prohlášení přišlo poté, co ruský prezident Vladimir Putin nařídil uvést jaderné síly do vysokého stupně bojové pohotovosti. USA a NATO to označily za nepřijatelnou a nebezpečnou eskalaci války na Ukrajině. V Bělorusku byly mezitím v nedělním referendu schváleny změny ústavy, jež zahrnují zrušení neutrálního bezpečnostního statusu, díky kterému budou moci být na běloruském území rozmístěny jaderné zbraně jiných států, například Ruska.