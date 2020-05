Čína se ve filmu vysmívá americké reakci na koronavirus

Krátký čínský animovaný film s názvem Unce Upon a Virus (Byl jednou jeden virus).

Peking - Čína zveřejnila krátký animovaný film s názvem Unce Upon a Virus (Byl jednou jeden virus), který se vysmívá americké reakci na pandemii koronaviru. Čínu a USA ve videu reprezentují postavičky podobné figurkám ze stavebnice lego.

Washington a Peking vedou v současné době ostrý spor, který se točí především kolem původu nemoci covid-19, jež se na přelomu roku objevila v čínském městě Wu-chan a později se rozšířila do celého světa. Spojené státy opakovaně Čínu obvinily, že se zpočátku snažila rozsah epidemie tajit. Americký prezident navíc vyjádřil přesvědčení, že koronavirus pochází z virologické laboratoře sídlící ve Wu-chanu.

Animovaný film publikovala na internetu čínská oficiální tisková agentura Nová Čína. Ve snímku se po rozhrnutí červené opony objeví dvě postavičky - jedna připomíná vojáka slavné terakotové armády, který má přes ústa nasazenou roušku, druhá sochu Svobody.

"Objevili jsme nový virus," říká čínský válečník. "No a co?" odpovídá socha Svobody. "Je to jenom chřipka."

Čínský válečník pak přichází s dalšími varováními, která připomínají smutné milníky čínského boje s epidemií koronaviru na počátku tohoto roku. Socha Svobody čínská varování odmítá, přičemž její vyjádření připomínají tiskové konference šéfa Bílého domu Donalda Trumpa, při nichž závažnost epidemie opakovaně zlehčoval.

"Posloucháte se?" táže se čínský válečník, zatímco nakažená socha rudne horečkou a je připojena k infuzní soupravě. "My máme vždycky pravdu, i když si protiřečíme," odbyde ho socha Svobody.

Video zaznamenalo od 29. dubna, kdy bylo umístěno na YouTube, již více než 960.000 zhlédnutí. Firma Lego ve svém prohlášení uvedla, že se na vzniku videa nijak nepodílela.