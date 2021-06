Čína chce vytvořit vinařskou oblast, která bude konkurovat Bordeaux

Peking - Prudký nárůst vývozu vína a loňská návštěva prezidenta Si Ťin-pchinga se staly důvodem k tomu, aby se čínská vláda rozhodla učinit z hlavní vinařské oblasti Ning-sia region, který bude konkurovat francouzskému Bordeaux. Píše to server CNBC. Podle plánu schváleného čínskou vládou by do roku 2035 měla oblast v pohoří Che-lan-šan vyprodukovat 600 milionů lahví vína v hodnotě 20 miliard jüanů (66,4 miliardy Kč). Tato oblast podél Žluté řeky, která se nachází asi dvě hodiny letu západně od Pekingu, leží v podobné zeměpisné šířce jako proslulá francouzská vinařská oblast.

"Pokud se tento cíl podaří splnit, stane se východní úpatí pohoří Che-lan-šan mezinárodně významnou a vlivnou oblastí produkce vína, která se svým rozsahem vyrovná Bordeaux," řekl šéf oddělení pro mezinárodní spolupráci z čínského ministerstva zemědělství Suej Pcheng-fej. Ning-sia je jednou z několika vinařských oblastí v Číně, na domácí produkci vína má ale většinový podíl, uvedl server CNBC.

Plán počítá se čtyřnásobným zvýšením produkce vína za 15 let. Pak by měla místní produkce vína odpovídat zhruba produkci zmíněného vinařského regionu ve Francii. V Bordeaux se loni vyprodukovalo 522 milionů lahví vína v hodnotě 3,5 miliardy eur (89,4 miliardy Kč).

Podobně jako mnoho jiných čínských plánů na vysoké úrovni, také tento, týkající se vína, je nejasný a bez bližších detailů o realizaci. Místo toho stanoví jen rámec pro rozvoj, který sahá od zlepšení znalostí o vinařství v oblasti a ekologické ochrany po "okno" pro čínské víno, které ho má "propojit se světem".

V loňském roce, v době pandemie covidu-19, se vývoz vína z Ning-sia podle místního celního úřadu zvýšil o 46,4 procenta na 2,65 milionu jüanů (8,8 milionu Kč). Hlavními destinacemi byly Spojené státy, Evropská unie, Austrálie a Japonsko.

Místní vinařství Xige Estate loni vyvezlo víno také do Kanady, řekl serveru CNBC jeho zakladatel Čang Jen-č'. Letos jeho firma začala vyvážet do Švýcarska, Japonska, Hongkongu a do Francie a plánuje i vstup na americký trh. Jeho hlavním cílem je ale čínský trh. V dlouhodobém horizontu Čang očekává, že na vývoz bude směřovat deset až 20 procent produkce. Zaměření vlády na vinařský průmysl by ale podle něj mohlo vinařům pomoci získat peníze, protože se na ně nebude nahlížet jako na čistě zemědělské podniky. Větší pozornost věnovaná vinařství také podporuje domácí cestovní ruch a Čang upozornil, že od začátku května má ve svém ubytovacím zařízení s 22 pokoji každý víkend plno.

Čína je šestým největším konzumentem vína na světě a v litrech desátým největším producentem, vyplývá ze zprávy Světové organizace pro vinnou révu a víno. Spotřeba a produkce vína v Číně ale v posledních letech klesla, což může být způsobeno horšími klimatickými podmínkami a nízkou produktivitou. Tyto problémy snižují konkurenceschopnost čínského vinařského průmyslu ve srovnání s dováženými víny, upozornili autoři zprávy.

Snaha čínské vlády o další rozvoj vinic přichází v době, kdy se zhoršují vztahy mezi Čínou a Austrálií. Loni byla Austrálie největším dovozcem vína do Číny, a to před Francií. Cla, která v březnu zavedla čínská vláda, ale další dovoz vína z Austrálie prakticky zablokovala. Australští producenti sice našli nové odběratele v Británii, USA a jihovýchodní Asii, potrvá ale tři až čtyři roky, než se jim podaří vyrovnat ztráty. Ne všichni zhruba z tisíce vývozců zaměřených na Čínu také přežijí, upozornil šéf australského vinařského sdružení Australian Grape and Wine Tony Battaglene.

Battaglene uvedl, že na domácím trhu čínští producenti stále čelí konkurenci vysoce kvalitních vín za nízké ceny. Na mezinárodní úrovni podle něj mají před sebou ještě dlouhou cestu, než se stanou velkými vývozci.

Kromě popularity zahraničních značek je jedním z důležitých faktorů pro čínský vinařský průmysl obliba místního silného likéru známého jako paj-ťiou. Tento alkohol je základem čínských obchodních a vládních večeří a jedna z jeho hlavních značek, Kwichow Moutai, patří k nejvíce obchodovaným firmám na čínském akciovém trhu. Suej z ministerstva zemědělství se domnívá, že pokud bude víno stejně levné jako paj-ťiou, tedy asi 40 jüanů (133 Kč) za láhev, bude ho konzumovat více lidí. Číňané by podle něj měli pít méně paj-ťiou a více vína.