Praha - Chytrý telefon nepoužívají přes tři čtvrtiny lidí nad 65 let. Celkem s chytrým mobilem nepracuje víc než čtvrtina Čechů a Češek nad 16 let. Podíl uživatelů klesá s přibývajícím věkem. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ). Podle ministra zdravotnictví Petra Arenbergera (za ANO) se připravuje mobilní aplikace, s jejíž pomocí by lidé doložili očkování proti covidu či negativní test a mohli se účastnit různých akcí.

Průzkum o využívání technologií provádějí statistici pravidelně. Účastní se ho zhruba 10.000 lidí nad 16 let ze 6000 domácností. Údaje popisují stav ve druhém čtvrtletí jednotlivých let.

Celkem 82 procent domácností, v nichž žijí jen lidé nad 65 let, vlastnilo loni tlačítkový telefon. Chytrý mobil mělo 27 procent domácností seniorů a seniorek. Podíl postupně roste. V roce 2018 dosahoval 17 procent. V minulém roce mělo chytrý telefon celkem 76 procent českých domácností, o dva roky dříve 69 procent.

Chytrý mobil loni používalo 23 procent lidí nad 65 let. Celkem ho využívalo 73 procent Čechů a Češek nad 16 let. S přibývajícím věkem podíl klesá. Zatímco s chytrým mobilem pracuje přes 97 procent mladých do 34 let a 94 procent osob mezi 35 a 44 lety, ve věku od 45 do 54 let je to 87 procent a od 55 do 64 let pak 65 procent. Víc než třetina lidí mezi 55 a 65 lety tak chytrý telefon nepoužívá. Mezi seniory a seniorkami nad 65 let jsou to pak víc než tři čtvrtiny.

Ministři zdravotnictví Arenberger a kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) minulý týden zmínili, že by pořádání kulturních akcí mohly umožnit mobilní aplikace. Testovat by se mohly v květnu. Při vstupu by se lidé prokázali QR kódem s informacemi o očkování či negativním testu na koronavirus. Arenberger řekl, že Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) má takový systém připravený. Jak by svou bezinfekčnost dokládali lidé bez chytrých telefonů, zda by si QR kódy tiskli a případně kde, šéf resortu zdravotnictví neupřesnil.

Podle Hospodářské komory by aplikace pomohla i při otevírání služeb a restaurací. Viceprezident komory Zdeněk Zajíček minulý týden uvedl, že svou aplikaci budou mít podnikatelé hotovou začátkem května a dohodli se zástupci státu na jejím propojení s chystaným covid pasem.

Experti na problematiku stárnutí v poslední době upozorňují na takzvaný technologický ageismus. Poukazují na to, že starší lidé čelí digitální věkové diskriminaci. Řada úkonů již je možná jen s chytrými technologiemi či přes internet. Starší lidé je ale často nemají, nebo s nimi nepracují. Mnohé přístroje se jim také kvůli zhoršenému zraku či horší pohyblivosti špatně ovládají. Bývají tedy často závislí při použití na pomoci okolí.

Například registrace k očkování je elektronická. Internetový registrační systém se spustil nejdřív pro nejstarší skupinu obyvatel. Řada očkovaných dostává teď také očkovací certifikát bez předchozího upozornění jen elektronickou poštou. Chytrý telefon, do něhož by si senioři doklad stáhli, ale nemají. Nevlastní ani tiskárnu.