Chybět mi bude nejvíce kontakt se zdejšími lidmi, říká pošťačka z Předmostí

Přerov - Po 41 letech usedla dnes ráno naposledy k přepážce na přerovské poště v Předmostí Lenka Zapletalová. V pobočce, která se dostala na seznam rušených pošt, strávila celý svůj profesní život, nastoupila sem hned ze školy. Za tu dobu poznala tři generace obyvatel místní části i její překotnou proměnu. "Nejvíce mi bude chybět kontakt s lidmi," řekla ČTK. Na stejný seznam se dostala i pobočka v šumperské části Temenice. Tamní poštmistr Josef Sekanina přesto zůstává na pobočce dál, avšak ve službách města.

V největší přerovské místní části Předmostí mohli lidé na poštovní pobočku zavítat naposledy dnes mezi 08:00 a 09:00, pak už se zdejší pracovnice pustily do vyklízení. Pro Lenku Zapletalovou se tím uzavřely čtyři dekády života. "Byla jsem tady na této pobočce celkem 41 let, již od školy, s výjimkou pěti let na mateřské. Jak říká moje dcera, to už je nemoc," řekla s úsměvem devětapadesátiletá Zapletalová.

V Předmostí zažila nejen tři generace zdejších obyvatel, ale i razantní proměnu zdejší části z původní vesnice na panelové sídliště. Začalo se tu stavět po roce 1975 a na konci 80. let už zcela zastřelo původní vesnický ráz této části města. "Poznala jsem tady tři generace - původní děti už mají nyní své děti. Obyvatele jsem osobně poznávala - zažila jsem, když tady byla vesnice a poté se z ní stalo sídliště. Jsem už zdejší pamětník, jak se říká: pamatuji i Žižku, když měl ještě obě oči," podotkla s nadsázkou Zapletalová.

Když zjistila, že právě její pobočka se dostala na seznam rušených pošt, měla z toho smíšený pocit. Reakce zdejších obyvatel podle ní byla stejná - všichni nadávali. Nesouhlasné poznámky, ale i slova loučení byla slyšet na pobočce i dnes ráno od posledních zákazníků. "Myslela jsem si, že to tady dám až do důchodu, ale jak je vidět, tak to nevyšlo. Nejvíce mi bude chybět hlavně kontakt s těmi lidmi," dodala Zapletalová.

Na seznam rušených poboček v Olomouckém kraji se dostala i pobočka v šumperské místní části Temenice. Poštmistr Josef Sekanina však k přepážce usedne znovu i v pondělí příští týden, i když v jiném dresu zaměstnavatele. Radnice se rozhodla zdejší poštovní úřadovnu provozovat dál a to na své náklady v režimu pošta Partner+. Z poštmistra Sekaniny se tak stane zaměstnanec Podniků města Šumperka. "Jsem na poště 29 let, určitě je pro obyvatele města skvělá zpráva, že pobočka zůstává. Tady vedle je spousta bezbariérových domů a chráněných bydlení, je tady řada občanů nevidomých či na vozíčku. A tato pobočka je jediná ve městě bezbariérová," řekl ČTK Sekanina.

V pondělí ráno tak na rozdíl od Lenky Zapletalové z přerovského Předmostí přijde na svou pobočku jako obvykle."Myslím, že z 99 procent se nic nezmění, poštovní služby zůstanou zachovány. Myslím, že to ani klienti nepoznají," dodal Sekanina.