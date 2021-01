Chovatelé prasat: Prodáváme pod náklady, musíme zavírat chovy

Praha - Chovatelé prasat prodávají půl roku pod náklady a začínají uzavírat chovy, uvedli dnes na tiskové konferenci předsedové Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha a Svazu chovatelů prasat Josef Luka. Výkupní ceny prasat klesly v posledním loňském čtvrtletí meziročně o 27 procent, nyní jsou 24 až 25 Kč za kilogram v živé váze či zhruba 33 Kč za kilogram jatečně upraveného trupu. V obchodech ale podle chovatelů cena tolik neklesla, snížení bylo šestiprocentní. Podle Pýchy tak za poslední čtvrtletí obchodníci vydělali navíc miliardu Kč. Je to nemorální, dodal. Vyjádření obchodníků ČTK shání.

Podle propočtů svazu marže obchodníků dlouhodobě rostou, po roce 1999 u výrobků z masa vzrostly zhruba 2,5krát a od roku 2017 se pohybují v průměru přes 40 procent. Producenti uvádějí, že naopak chovy prasat prakticky dotují, v čemž ale někteří už nechtějí pokračovat. "V reálu zaznamenáváme, že se zastavují investice do chovů prasat a zároveň zaznamenáváme signály, že chovatelé prasnic omezují připouštění," řekl Pýcha. Podle Luky už loni na konci roku skončily čtyři podniky s chovem 1500 prasnic.

Podle údajů Ústavu zemědělských informací a ekonomiky činí náklady na kilogram vepřového minimálně 33 Kč, dodal Luka. Do ČR se podle něj dováží zahraniční přebytky, saldo obchodu s vepřovým masem se v republice stále zvyšuje. Jde hlavně o dovozy vepřového z Německa a Španělska za dumpingové ceny. Vliv má i pandemie, neboť se prakticky zastavil odbyt vepřového masa do veřejného stravování. A v Německu je africký mor prasat, takže země nemůže vyvážet maso do některých zemí mimo EU. Čeští zpracovatelé tak podle chovatelů nechtějí některé české maso brát, protože řetězce si seženou levnější ze zahraničí. Pětina vepřového se tak z ČR vyváží.

Chovatelé upozorňují, že dlouhodobě se stavy prasat snižovaly, až v posledních letech se pokles zastavil. Před revolucí se v ČR chovalo podle svazu zhruba 313.000 prasnic, předloni jich bylo 88.000. "Jsme na 28 procentech stavů, proti roku 2000 na 35 procentech stavů," dodal Luka.

Zemědělský svaz vyzval Evropskou komisi, aby na situaci reagovala a pomohla jim penězi z krizové rezervy. "Na zhoršující se situaci v sektoru vepřového masa jsme EK upozorňovali již na podzim," řekl ČTK mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý. Podle něj se situací zabývali ministři zemědělství EU v tomto týdnu. "ČR a dalších 16 členských států předložilo před jednáním ministrů společný dokument, ve kterém požádalo Evropskou komisi o analýzu situace a přijetí opaření na podporu sektoru prasat a vepřového masa," dodal. Eurokomisař pro zemědělství Janusz Wojciechowski podle něj uvedl, že EK bude reagovat.