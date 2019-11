Chorvatsko chce přijmout euro nejpozději do začátku roku 2024

Záhřeb - Strategickým cílem Chorvatska je splnit nezbytná kritéria a přijmout euro do konce funkčního období následující vlády, respektive do roku 2024. Řekl to dnes chorvatský premiér Andrej Plenković. V červenci Chorvatsko formálně požádalo o vstup do mechanismu směnných kurzů ERM-2, který je předstupněm zavedení eura.

"Naším plánem je vstoupit do ERM-2 v druhé polovině roku 2020. Předpokládáme, že tam strávíme dva a půl až tři roky. Přijetí eura pak může následovat nejdříve na začátku roku 2023 nebo na začátku roku 2024," řekl dnes podle agentury Reuters Plenković na ekonomické konferenci.

Za hlavní přínosy členství v eurozóně předseda vlády považuje odstranění kurzového rizika, nižší náklady na půjčky a silnější konkurenceschopnost chorvatské ekonomiky.

Chorvatsko se zavázalo přijmout euro při vstupu do Evropské unie v roce 2013. Podle letošního průzkumu chorvatské centrální banky podporuje přijetí eura 52 procent Chorvatů, zatímco 40 procent je proti.

Chorvatské úřady včetně centrální banky tvrdí, že přijetí eura je pro zemi nejlepší volbou. Nejvýznamnější obchodní partneři Chorvatska už jsou členy eurozóny a zhruba 75 procent úspor v Chorvatsku bylo v uplynulých deseti letech denominováno v eurech, uvedl Reuters.

Co se týče podmínek přijetí eura, Chorvatsko se mimo jiné snaží udržet vyrovnaný rozpočet a snížit veřejný dluh v následujících letech na 60 procent hrubého domácího produktu (HDP).

Na příští rok vláda navrhla rozpočet s přebytkem 0,2 procenta HDP, který se má v roce 2022 zvýšit až na 0,8 procenta HDP. Veřejný dluhu pak Záhřeb hodlá do konce tohoto roku zredukovat na 71,3 procenta HDP a do konce roku 2022 na 61,6 procenta HDP.

Jednotnou evropskou měnu v současnosti používá 19 z 28 členských zemí Evropské unie. Česká vláda loni v prosinci schválila dokument ministerstva financí a České národní banky, který doporučuje zatím nestanovovat cílové datum vstupu do eurozóny. Mezi českou veřejností podle průběžných průzkumů převažuje odmítavý prostoj k přijetí eura.