Charanzová nebude za ANO kandidovat do europarlamentu, vadí jí směřování hnutí

Praha - Dita Charanzová nebude příští rok kandidovat ve volbách do Evropského parlamentu za hnutí ANO. V rozhovoru pro Hospodářské noviny (HN) současná místopředsedkyně Evropského parlamentu řekla, že jako liberální politička nesouhlasí s nynějším konzervativním a národoveckým směřováním hnutí. Neztotožnila se ani se způsobem, jakým šéf ANO Andrej Babiš vedl svou prezidentskou kampaň, uvedla Charanzová. Při posledních volbách do Evropského parlamentu před čtyřmi lety kandidátku ANO vedla.

"Rozhodla jsem se, že za hnutí ANO už kandidovat nebudu," prohlásila Charanzová. Zda bude o zvolení usilovat na jiné kandidátce, zatím neřeší, uvedla.

"V Evropském parlamentu jsem devět let prosazovala liberální politiku, donedávna jsem byla místopředsedkyně evropských liberálů. A vidím, že hnutí ANO se teď vydává konzervativním, národoveckým směrem. A tuto politiku já zastávat nebudu," zdůraznila europoslankyně.

K rozhodnutí nekandidovat za ANO podle ní přispěla Babišova účast na nedávném setkání konzervativních a národoveckých stran v Budapešti. "Teď žijeme v mimořádně složité době, vidíme, že na složité otázky se dávají jednoduché odpovědi. V lidech to může vyvolávat to horší a vést k ještě větší polarizaci společnosti," uvedla.

Vadí jí, že hnutí ANO v současné složité situaci vykresluje Evropskou unii a Brusel jako nepřítele, jako nutné zlo, jako něco, co nám vnucuje styl života. Neuměla také svým kolegům v Evropském parlamentu vysvětlit, jak Babiš vedl prezidentskou kampaň. V ní vystupoval proti válce, kterou spojil se svým soupeřem a současným prezidentem Petrem Pavlem.

Osmačtyřicetiletá Charanzová je členkou Evropského parlamentu od roku 2014, kdy byla zvolena jako nestranička z třetího místa na kandidátce ANO. O pět let později už hnutí ANO do evropských voleb vedla. Od července 2019 je místopředsedkyní EP. Předtím pracovala jako diplomatka. V ANO se v posledních týdnech hovořilo o tom, že jedničkou kandidátky do EP bude buď Charanzová, nebo místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Klára Dostálová.

S hnutím ANO se ještě během svého mandátu rozešel také tehdejší poslanec Evropského parlamentu Pavel Telička, který byl zvolený za toto hnutí jako lídr kandidátky a nestraník v roce 2014. O tři roky později uvedl, že s Babišem se původně v mnoha otázkách shodovali, později se ale začali rozcházet, například v pohledu na další evropskou integraci, zavedení eura v Česku či prezidenta Miloše Zemana. Získal dojem, že se hnutí ANO odklání od programu, za který byl zvolen, řekl tehdy Telička.

Charanzová míní, že ona a Telička jsou jiný typ člověka a volí jinou cestu komunikace a spolupráce. "Já jsem byla u hodně rozhodnutí, která pan Babiš na evropské úrovni dělal, prezentovala jsem mu své názory. Ale bylo na něm, jak se rozhodl. V tom jsme se s Pavlem Teličkou lišili. Nikdy jsem svou úlohu nebrala tak, že co panu Babišovi řeknu, tak on stoprocentně udělá. Pro mě bylo důležité, že můj hlas byl slyšet a že mu pomáhal utvářet si finální rozhodnutí o směrování Česka v Evropě," poznamenala.

Na podzim roku 2020 oznámila europoslankyně Radka Maxová, že opouští hnutí ANO, k jehož zakládajícím členům patřila. Uvedla, že se hnutí odklonilo od původních idejí a převládají v něm marketingové zájmy. Mandát si ponechala a později začala v Evropském parlamentu zastupovat Sociální demokracii. Babiš Maxovou nepřímo označil za kariéristku a její odchod z ANO přivítal.