ČEZ zvažuje účast v aukci kmitočtů pro mobilní sítě 5G

Praha - Energetická společnost ČEZ zvažuje účast v připravované aukci kmitočtů pro mobilní sítě 5G. Při dnešní on-line tiskové konferenci k výsledkům společnosti za minulý rok to řekl místopředseda představenstva firmy Pavel Cyrani. Firma se podle něj rozhodne podle přesných pravidel aukce.

"My dneska s počtem 125.000 SIM karet na jedné straně a na druhé straně s čím dál tím větším propojováním energetiky a telekomunikací, optických sítí a tak dále, tak v tuto chvíli sledujeme připravovanou aukci. Podle jejích přesných pravidel se budeme rozhodovat, jestli do ní vstoupíme, nebo ne. Ale zvažujeme to," uvedl dnes Cyrani.

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) v pondělí oznámil, že zahájil veřejnou konzultaci upravených podmínek aukce. Zahájení výběrového řízení úřad předpokládá v průběhu června. Kvůli požadavku na změnu podmínek rezignoval na konci ledna tehdejší předseda ČTÚ Jaromír Novák. Do státního rozpočtu by aukce měla podle předpokladů přinést minimálně šest miliard korun.

Aukce se podle dřívějších vyjádření pravděpodobně zúčastní stávající mobilní operátoři O2, T-Mobile a Vodafone, zájem deklarovala i firma Nordic Telecom. Hovořilo se také o zájmu Sazka Mobilu. Nová předsedkyně úřadu Hana Továrková nechala podmínky aukce upravit tak, aby podle záměru ministerstva průmyslu a obchodu prohloubily konkurenci na trhu a přilákaly nové operátory.

V pásmu 700 MHz ČTÚ ustoupil od přímého vyhrazení jednoho bloku o velikosti 2x10 MHz pro nové zájemce s tím, že jednotlivý účastník výběrového řízení může získat maximálně 2×10 MHz. V pásmu 3,5 GHz byl spektrální limit stanoven na 60 MHz pro stávající operátory a 100 MHz pro ostatní operátory. Uvedené limity mohou být v případě nedostatečné poptávky navýšeny.

Z předmětu výběrového řízení je nově vyjmut úsek 3400-3440 MHz, který bude určen pro řešení k podpoře průmyslu 4.0. Bližší podmínky využívání tohoto úseku stanoví ČTÚ samostatně mimo podmínky výběrového řízení.

ČTÚ dále rozšířil závazek národního roamingu ve prospěch nových operátorů. Držitelé přídělů v pásmu 700 MHz, kteří jsou stávajícími operátory, budou povinni poskytnout národní roaming nejen ve prospěch případného nového operátora se ziskem kmitočtů v pásmu 700 MHz, ale i všech nových operátorů, kteří jsou nebo budou držiteli rádiových kmitočtů v celém pásmu 3440-3800 MHz. Pro žadatele o využití národního roamingu jsou stanoveny podmínky dosažení minimálního vlastního pokrytí obyvatelstva a jeho dalšího zvyšování.

Podmínky výběrového řízení dále stanoví povinnost velkoobchodní nabídky pro držitele kmitočtů z pásma 700 MHz, včetně zveřejnění referenční nabídky pro virtuální operátory. Rozvojová kritéria současně zahrnují povinnost dokrytí tzv. bílých míst, tedy obcí, kde dosud nejsou dostupné sítě 4G, a dále pokrytí velkých měst, železničních a silničních koridorů a plošného území ČR sítěmi 5G v definovaných termínech v souladu s vládní 5G Strategií.