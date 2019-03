Temelín (Českobudějovicko) - ČEZ začal dnes stavět 26 kilometrů dlouhý horkovod mezi jadernou elektrárnou Temelín a Českými Budějovice. Náklady jsou 1,445 miliardy korun. ČTK to dnes řekl Michal Hrubý, generální ředitel firmy Tenza, která teplovod staví. Práce plánují energetici na necelé dva roky, první dodávky v topné sezoně 2020/2021. Temelínské teplo by mělo pokrýt 30 procent výroby tepla pro České Budějovice, zbytek zajistí městská teplárna z vlastních zdrojů.

Temelín městu ročně dodá 750 terajoulů tepla, hlavně pro sídliště Vltava, Šumava, Máj a Pražské předměstí. Smlouvu podepsalo město se společností ČEZ v prosinci 2018, teplo by měl Temelín Budějovicím dodávat nejméně 20 let.

Město propojí s elektrárnou dvě 26 kilometrů dlouhá potrubí o vnějším průměru 80 centimetrů. Obě budou minimálně 1,3 metru pod zemí. Povedou z větší části podél silnice mezi Týnem nad Vltavou a Českými Budějovicemi, od ní se vzdálí u rybníku Křivonoska. I když bude potrubí dlouhé, odborníci předpokládají minimální tepelné ztráty, do tří procent. Ve dvou případech bude potrubí na visutých lanových mostech, řekl Hrubý. Rozsahem stavby je to pro firmu Tenza největší zakázka v její 26leté historii.

Na stavbě bude pracovat až 80 lidí, i o víkendech. Provoz na silnici nenaruší, vyjma stometrového úseku jednoho jízdního pruhu před Hlubokou nad Vltavou ve směru od Týna nad Vltavou. Křížení horkovodu se silnicí se obejde bez zásahu do povrchu silnice. Stavaři se pod ní dostanou pomocí takzvaných protlaků. "Speciální stroj vytvoří pod silnicí tunel vyztužený ocelovou trubkou o průměru jeden metr, kterým horkovod povede," řekl Hrubý. Brněnská firma Tenza stavěla v minulosti tepelný napáječ z elektrárny Dětmarovice do Bohumína nebo z Prahy Libeň do Holešovic.

Podle výroční zprávy měla firma v roce 2017 čistý obrat 735,5 milionu a ztrátu po zdanění 81 milionů Kč. Podle Hrubého končilo v ČR programové období dotací EU a plán kompenzovat výpadek na slovenském trhu se nenaplnil: projekty, které teď Tenza na Slovensku dělá, se posunuly o rok.

"To se projevilo. Za 26 let historie naší firmy to byl jediný rok, kdy skončila ve ztrátě. Má dostatečný kapitál na to, aby taková věc s firmou nic neudělala," řekl Hrubý. Za loňský rok má firma tržby kolem miliardy Kč a zisk několik milionů, letos čeká zisk v desítkách milionů.

Díky temelínskému teplu nebude muset Teplárna České Budějovice spálit až 80.000 tun uhlí ročně a nevypustí stejný objem oxidu uhličitého.

Plán propojit elektrárnu s krajským městem se poprvé objevil v polovině 80. let 20. století. Projektanti s ním počítali ještě v době, kdy se elektrárna začala v roce 1987 stavět. Počátkem 90. let ale plán částečně zapadl, když se řešilo, že dokončené budou místo čtyř jen dva bloky.

Temelín je největším výrobcem elektřiny v ČR, kryje pětinu domácí spotřeby. ČEZ spustil elektrárnu v prosinci 2000. Loni vyrobil Temelín 15,66 TWh elektřiny. Od začátku letošního roku vyrobil 3,5 TWh elektřiny.