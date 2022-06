ČEZ vyplatí dividendu 48 korun za akcii, prošel návrh MF

Praha - Energetická společnost ČEZ vyplatí akcionářům z loňského zisku dividendu 48 korun za akcii před zdaněním. Dnes před půlnocí o tom po více než 13 hodinách jednání rozhodla valná hromada firmy. Prošel tak protinávrh ministerstva financí, které společně s vyšší dividendou navrhovalo také posunout výplatní termín o tři měsíce na 1. listopadu. Představenstvo ČEZ navrhovalo dividendu 44 korun za akcii, tento návrh ale neprošel.

Schválená dividenda je nižší než loni, kdy akcionáři dostali 52 korun za akcii. Mezi akcionáře bude rozděleno 25,8 miliardy korun, stát jako majoritní akcionář získá zhruba 18 miliard korun.

ČEZ vlastní ze 70 procent stát prostřednictvím ministerstva financí, zbytek drží soukromí akcionáři. Většina vyplacené dividendy tak směřuje státu, hlasování na valné hromadě ČEZ vesměs končí podle přání ministerstva financí. Loni bylo mezi všechny akcionáře rozděleno 28 miliard korun z předloňského očištěného zisku ČEZ, stát jako majoritní akcionář získal zhruba 20 miliard korun.

Peníze na výplatu dividendy pochází ze zisku ČEZ a.s. za rok 2021 ve výši 4,4 miliardy korun a části nerozděleného zisku minulých let ve výši 21,4 miliardy korun. Dividenda se skládá z 22 miliard Kč, což odpovídá téměř celému loňskému očištěnému konsolidovanému čistému zisku celé skupiny ČEZ, a 3,8 miliard korun získaných z prodeje bulharských aktiv. Zisk skupiny tvoří 41 korun na akcii, prodaná bulharská aktiva přidají dalších sedm korun.

Ministerstvo financí navrhlo posunutí výplatního termínu o tři měsíce kvůli zachování likvidity. Výplata navýšené dividendy v odloženém termínu znamená, že dividenda bude vyplácena z nárůstu provozního cash flow. Tento nárůst bude výsledkem prodeje té části elektřiny vyrobené v letošním roce, která před začátkem letošního roku ještě nebyla prodána, její prodej nastal až během letošního roku za současné vyšší ceny.

Valná hromada se i letos táhne, čtvrtý bod z celkem deseti začala valná hromada projednávat před 23:30, tedy po téměř 13,5 hodinách od začátku. Na programu jsou ještě mimo jiné změny v dozorčí radě.

Čistý zisk skupiny ČEZ loni dosáhl 9,9 miliardy Kč, meziročně o 81 procenta více. Po očištění o mimořádné vlivy naopak klesl meziročně o tři procenta na 22,3 miliardy korun.

Jednáme se státem o zvýšení dostupné likvidity, řekl finanční ředitel ČEZ

Energetická společnost ČEZ jedná již od loňského roku se státem o zvýšení dostupné likvidity tak, aby firma byla schopná ustát obtížně předvídatelný nárůst záloh na energetických burzách v souvislosti s dalším potenciálním růstem cen komodit, například v souvislosti s případným zastavením toku plynu z Ruska do Evropy. Na dnešním zasedání valné hromady ČEZ to řekl finanční ředitel Martin Novák. Skládání záloh, takzvaných marginů, požaduje burza jako ochranu pro obchodníky s elektřinou.

"Na toto téma od loňského roku vyjednává ČEZ na národní i nadnárodní úrovni s privátními i státními subjekty a přijal řadu opatření. Co se týče jednání s českým státem, tak vyjednávání o různých formách řešení této situace se uskutečňují. Stojí za to poznamenat, že stávající likvidní situace skupiny ČEZ je dobrá," řekl dnes Novák. Novák poznamenal, že například německá vláda poskytla za tímto účelem energetickým společnostem 100 miliard eur.

Zachováním likvidity argumentuje ve svém protinávrhu k výplatě dividendy ze zisku za loňský rok také ministerstvo financí, které navrhuje, aby byla letos výplata dividendy odložena o tři měsíce na 1. listopadu.

Novák ČTK již v květnu řekl, že zálohy energetické společnosti ČEZ na burze dosáhly během března výše zhruba 100 miliard korun Kč. Na maximu byly v období 7. až 8. března. Důvodem jsou extrémně vysoké ceny energií. Finanční zálohy nutné pro obchodování s elektřinou činily v květnu asi 60 miliard Kč, před krizí to byly jednotky miliard. ČEZ tak musel v krátké době sehnat zhruba polovinu svého ročního obratu ve volných penězích, aby je složil jako zálohu na burze.

Podle představenstva má nyní ČEZ v zálohách na burze asi 2,3 miliardy eur (téměř 57 miliard Kč). Čeká se na vývoj cen energií v červenci, kdy má být kvůli údržbě plánovaně na deset dní odstaven plynovod Nord Stream 1. Podle ČEZ existují obavy, zda vůbec a případně jak se Gazprom vrátí po této hlášené odstávce k dodávkám plynu do EU.

Elektřina se na burze obchoduje na různá období dopředu. Například ČEZ prodává elektřinu na tři roky dopředu, tedy většina elektřiny na letošní rok je prodaná za výrazně nižší ceny, než jaké jsou aktuální. Rozdíl v tehdejší prodejní a současné ceně na burze musí ČEZ denně vyrovnávat pro případ, že by nebyl schopen před lety prodanou elektřinu dodat.

Obchodník, který od ČEZ elektřinu koupil, by poté od burzy získal zpět peníze, za které elektřinu pořídil. Navíc by obdržel složenou zálohu, která mu vyrovná rozdíl mezi tehdejší a současnou cenou, za kterou by musel elektřinu nakonec nakoupit, pokud by ČEZ nedodržel svůj závazek. Jde tak o jištění obchodníka, aby se kvůli nedodržení závazků prodávajícího nedostal do ztráty.

Systém záloh je rozdělený na dvě části, jedna část vyrovnává denní výkyvy cen, druhá jistí maximální možný očekávaný výkyv ceny. Druhá část záloh je složená v depozitu a mění se podle volatility trhu.

ČEZ kvůli růstu záloh podle Nováka mimo jiné prodal emisní povolenky, které v prvním čtvrtletí vytvořily zisk přes čtyři miliardy korun. Zároveň za stejnou cenu koupil nové emisní povolenky, které jsou splatné až na konci roku. Zisk se tak v celkových ročních výsledcích eliminuje.