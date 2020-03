ČEZ si v číslech za rok 2019 meziročně polepšil, míní analytici

Praha - Energetická společnost ČEZ si loni meziročně polepšila ve výsledcích svého hospodaření, míní analytici, které oslovila ČTK. Firmě podle nich pomohl růst velkoobchodních cen elektřiny a rostoucí výroba. Dividenda by mohla být nad 30 korunami za akcii. Výsledky za rok 2019 oznámí společnost v úterý ráno.

Předloni klesl čistý zisk ČEZ o 45 procent na 10,5 miliardy korun. Provozní zisk EBITDA se pak snížil o osm procent na 49,5 miliardy korun a čistý zisk očištěný o mimořádné vlivy nesouvisející s běžným hospodařením roku byl nižší o 37 procent, když dosáhl 13,1 miliardy korun. Představitelé firmy několikrát zopakovali, že výsledky roku 2018 považují za pomyslné dno.

ČEZ loni v listopadu upřesnil, že v roce 2019 předpokládá zvýšení provozního zisku EBITDA na 58 miliard korun a růst očištěného čistého zisku na 17 až 18 miliard korun. Podle analytiků se tyto cíle firmě zřejmě podaří splnit.

"Za loňský rok očekáváme od ČEZ silné výsledky a asi o jednu miliardu korun překonání jeho celoročního výhledu na provozní úrovni i u upraveného čistého zisku. Hlavním důvodem je rostoucí výroba v jaderných i uhelných elektrárnách," řekl ČTK analytik České spořitelny Petr Bártek.

Celoroční výsledky by podle něj měly podpořit výhled na dividendu nad 30 korunami za akcii. Z předloňského zisku vyplatil loni ČEZ akcionářům dividendu 24 korun za akcii před zdaněním, nejnižší dividendu za 12 let. Růst výsledků firmy by měl podle Bártka pokračovat i v letošním roce. "Předpokládáme růst zisku alespoň o 20 procent," dodal.

Analytik Fio banky Jan Raška uvedl, že firmě k růstu celoročních výsledků pomůže také solidní poslední čtvrtletí. Výsledky za samotné 4. čtvrtletí oznámí ČEZ spolu s celoročními výsledky. "Měla by k tomu přispět i slabší srovnávací základna, když na poměry čtvrtých kvartálů společnost předloni vykázala EBITDA zisk pouze ve výši 10,7 miliardy korun," uvedl analytik.

Odhaduje, že na úrovni celého roku dosáhne ČEZ růstu zisku EBITDA o téměř 17 procent na 57,8 miliardy korun, čímž v podstatě splní svůj výhled. "Celoroční očištěný čistý zisk by se pak podle našich odhadů měl dostat na 17,9 miliardy korun, což by znamenalo proti roku 2018 navýšení o 36,6 procenta a naplnění listopadové prognózy managementu na horní hraně rozpětí mezi 17 až 18 miliardami korun," doplnil Raška.

Zlepšení výsledků firmy predikuje také analytik Patria Finance Martin Cakl. "Očekáváme, že ve 4. čtvrtletí ČEZ přijde s výrazným meziročním zlepšením výsledků, a to především díky vyšším prodejním cenám elektřiny blízko k 38 eurům za megawatthodinu a silnější výrobě z tradičních zdrojů. U jaderných elektráren počítáme s meziročním růstem výroby o pět procent," dodal.

ČEZ je největší česká energetická firma. Majoritním akcionářem firmy je stát, který drží přes ministerstvo financí 70 procent akcií. Hlasování na valné hromadě společnosti tak vesměs končí podle přání resortu.