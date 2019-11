ČEZ se předběžně dohodl s EMH na investici do projektu na lithium

Sydney/Praha - Australská těžařská společnost European Metals Holdings (EMH) Limited se podmínečně dohodla s českou energetickou firmou ČEZ Group na strategickém partnerství a výrazné investici do projektu těžby lithia na Cínovci. V případě dokončení dohody získá ČEZ za 34,06 milionu eur (870,4 milionu Kč) podíl 51 procent ve firmě Geodet, české dceřiné společnosti EMH, která vlastní práva na těžbu. Oznámila to EMH v dnešním prohlášení.

Před dokončením dohody se musí ještě uskutečnit hloubková kontrola, tzv. due diligence, a věc musí schválit akcionáři.

"Jsme velmi potěšeni, že jsme uzavřeli další fázi jednání s ČEZ o budoucím vývoji projektu Cínovec," uvedl v prohlášení výkonný ředitel EMH Keith Coughlan. "Díky kombinaci technické prozíravosti, historických těžařských zkušeností, silné rozvahy a zapojení do rychle rostoucího evropského bateriového průmyslu je ČEZ ideálním partnerem pro firmu," dodal.

ČEZ v prohlášení zaslaném ČTK upozornil, že v současnosti se velká část lithia využívá pro baterie do elektromobilů. Vzhledem k očekávanému růstu počtu elektromobilů a baterií by poptávka po lithiu měla do roku 2025 vzrůst trojnásobně. Rozvoj elektromobility je důležitý pro energetické společnosti a má proto místo i ve strategii ČEZ, uvedla firma.

"Klíčovou roli u elektromobilů hrají baterie, proto máme zájem být přítomni u rozvoje tohoto nového odvětví. Pokud se u nás nachází potenciálně významné evropské ložisko lithia, což je klíčový prvek baterií nejen v elektromobilitě, ale i v ukládání elektřiny obecně, pak je pro nás zajímavé se tím zabývat," stojí v prohlášení. ČEZ upozornil, že zatím se jedná pouze o průzkum, je podle něj ale logické využít znalostí těžební dceřiné společnosti Severočeské doly.

ČEZ, ve kterém vlastní 70 procent stát, avizoval, že má zájem o těžbu lithia, už letos v červenci. Tehdy uvedl že EMH půjčí dva miliony eur a do konce roku se rozhodne, zda do ní vstoupí.

Lithium je považováno za kov budoucnosti, v Česku jsou podle odhadů asi tři procenta světových zdrojů lithia - naprostá většina na Cínovci a malé množství ve Slavkovském lese. Ložisko u Cínovce je největší v Evropě.

Analytici však již dříve varovali, že je těžba lithia zpolitizovaná. Lithium bylo jedním z hlavním témat sněmovních voleb v roce 2017 a vyvolalo spory v tehdejší vládě ČSSD, ANO a KDU-ČSL. V minulosti vláda uvažovala o tom, že by stát vstoupil do EMH prostřednictvím státního podniku Diamo.

V EMH má menšinový podíl skupina Krupa Global Investments (KGI) slovenského podnikatele Pavola Krúpy.