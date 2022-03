ČEZ letos v Temelíně investuje 3,5 mld. Kč, do Dukovan skoro dvě mld. Kč

Temelín (Českobudějovicko)/Dukovany (Třebíčsko) - ČEZ letos v jaderné elektrárně Temelín investuje 3,5 miliardy korun. Jednou z největších investic bude výměna řídicích systémů. Peníze dá ČEZ i do věcí spjatých s životním prostředím, chce také zefektivnit výrobu. Investiční akce se budou dělat hlavně při dvouměsíčních odstávkách; první blok energetici plánovaně odstaví 15. dubna, druhý 22. července. Novináře o tom informoval temelínský mluvčí Marek Sviták. ČEZ letos investuje i do Jaderné elektrárny Dukovany - skoro dvě miliardy korun.

Letos naplánoval ČEZ v Temelíně 225 investičních akcí, meziročně o 44 víc. Jednou z klíčových modernizací a jednou z největších investic od začátku provozu elektrárny bude výměna řídicích systémů. Dodavatele vybral ČEZ loni na podzim. Experti do roku 2029 postupně vymění nynější systém řízení normálního provozu bloků za moderní. "Nyní jsme ve fázi projektování a vývoje řešení. V závěru roku bychom chtěli začít pokládat optické a napájecí kabeláže," řekl ředitel elektrárny Jan Kruml.

Stovky milionů korun investuje ČEZ v Temelíně do životního prostředí. Dál se bude snižovat energetická náročnost budov. "Letos dokončíme zateplení hlavní administrativní budovy a budeme pokračovat na dalších dvou objektech," doplnil Kruml. Úpravu, díky níž je energetická náročnost o třetinu nižší, už má za sebou pět velkých budov jako zdravotnické a školicí středisko nebo hasičská stanice.

Rozsáhle se bude opravovat dvojice 6,5 kilometru dlouhého potrubí, kterým elektrárna vrací vodu do Vltavy. Letos energetici začnou s přípravou, vlastní práce zahájí příští rok. Temelín posílí i bezpečnost, třeba požární ochranu ve strojovně. "Obě (české jaderné) elektrárny chceme udržet v bezpečném a efektivním provozu minimálně 60 let. Proto musí být v dobré kondici a cestou k tomu jsou plánované modernizace," sdělil ředitel divize jaderná energetika a člen představenstva ČEZ Bohdan Zronek.

Temelín je největší výrobce elektřiny v zemi, kryje zhruba pětinu domácí spotřeby. Společnost ČEZ spustila elektrárnu v prosinci 2000. Loni vyrobil Temelín 15,86 terawatthodiny (TWh) elektřiny, letos od začátku roku 4,3 TWh. Od začátku provozu ČEZ do modernizace Temelína investoval 25 miliard korun.

ČEZ letos investuje do Dukovan skoro dvě mld. Kč

Energetická společnost ČEZ letos investuje do Jaderné elektrárny Dukovany skoro dvě miliardy korun. Obnovovat bude části výrobních zařízení a bezpečnostních systémů, od začátku roku tam také staví novou sedmipatrovou administrativní budovu, v níž budou vedle kanceláří i výcviková pracoviště. ČTK to dnes sdělil mluvčí elektrárny Jiří Bezděk. Minulý rok byly v dukovanské elektrárně provedené investiční akce za 2,165 miliardy korun.

Dukovanská elektrárna má čtyři bloky, které vyrábí elektřinu přes tři desetiletí. Do provozu byly postupně uvedené v letech 1985 až 1987. "Dukovany dlouhodobě směřujeme k šedesátiletému provozu. Za posledních deset let jsme proto do modernizace a bezpečnostních zodolnění čtyř dukovanských bloků investovali 20 miliard korun," uvedl Bohdan Zronek, člen představenstva ČEZ a ředitel divize jaderná energetika. Ve druhé české jaderné elektrárně Temelín firma ČEZ pro letošek naplánovala investiční akce za 3,5 miliardy Kč.

Dukovany dokončí kompletní obnovu výcvikového trenažéru, na němž trénují operátoři. "Modernizace trenažéru je jednou z největších technologických investičních akcí letošního roku," uvedl ředitel elektrárny Roman Havlín. Energetici budou například také pokračovat v záměně stabilního hasicího zařízení, výměně pojišťovacích ventilů parogenerátorů, obnovovat budou pracovníci plášť chladicí věže číslo 5.

Nová administrativní budova bude stát 400 milionů korun, dokončená by měla být na začátku roku 2024. Stavba podle firmy souvisí s růstem počtu pracovníků kvůli rozsahu prováděných kontrol. V posledních pěti letech se počet zaměstnanců společnosti ČEZ v Dukovanech zvýšil o 300 na nynějších 1474. Jedna nová administrativní budova pro 92 lidí tam byla otevřená už koncem minulého roku.

Energetici také připravují stavební úpravy dvou železničních mostů na vlečce do elektrárny a komunikací před jejím areálem. Od loňska tam slouží nové parkoviště s 322 parkovacími místy zastřešené fotovoltaickými panely, takzvaný carport.

Jaderná elektrárna Dukovany loni vyrobila 14,87 terawatthodiny (TWh) elektřiny, podle firmy ČEZ to byla čtvrtá nejvyšší výroba v její historii. Letos zatím plynulo z Dukovan do sítě 3,02 TWh elektrického proudu. Od 18. února je odstavený první blok elektrárny, jeho plánovaná odstávka má skončit v dubnu.

Minulý týden zahájila společnost ČEZ tendr na stavbu nového jaderného bloku Dukovan, jeho vyhodnocení by mělo být uzavřené do konce roku 2024. Stavba bloku by měla začít v roce 2029, do zkušebního provozu by měl být uvedený v roce 2036.