Cesty mezi šesti zeměmi a ČR by se mohly asi od soboty zjednodušit pro očkované

Praha - Zhruba od 15. května by se mohlo zjednodušit cestování mezi Českou republikou a šesti zeměmi pro lidi očkované proti covidu-19. Na tiskové konferenci po dnešním jednání vlády to řekl ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO). Finální jednání by se mělo uskutečnit v pátek.

O tom, že by od soboty 15. května mohli občané Maďarska, Německa, Polska, Rakouska, Slovenska a Slovinska do Česka s potvrzením o provedeném očkování bez dalšího omezení, pokud uplynulo minimálně 14 dní od aplikace druhé dávky, hovořil na čtvrtečních interpelacích premiér Andrej Babiš (ANO).

Arenberger dnes potvrdil, že by se mělo jednodušeji cestovat na základě bilaterálních smluv. "Tak, jak mě informoval pan ministr zahraničí (Jakub Kulhánek - ČSSD), tak by to závěrečné jednání mělo proběhnout tento pátek na toto téma," řekl ministr zdravotnictví.

Babiš ve čtvrtek hovořil i o tom, že chce k podobnému jednání přizvat též Chorvatsko, Řecko nebo Bulharsko.

Cestování se aktuálně řídí takzvanou mapou cestovatele, rozdělující země do čtyř kategorií od nízké, přes střední a vysokou míru rizika až po velmi vysokou míru rizika. Před návratem z tmavě červených zemí, do kterých spadá část států Evropské unie a třetí země, které nejsou uvedené v ostatních kategoriích, je nutné podstoupit první test ještě před vstupem na území Česka.

Kvůli možnému šíření nových variant viru zakázalo ministerstvo zdravotnictví dříve cestovat do zemí, kde je extrémní riziko šíření těchto mutací. Jde o Botswanu, Brazílii, Indii, Jihoafrickou republiku, Keňu, Kolumbii, Lesotho, Malawi, Mosambik, Peru, Svazijsko/Eswatini, Tanzanii včetně ostrovů Zanzibar a Pemba, Zambii a Zimbabwe.