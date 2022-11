Čeští vývozci se musí víc zaměřit na mimoevropské trhy, uvedl šéf CzechTrade

Čeští exportéři se musí začít více soustředit na mimoevropské trhy. Evropa je silně zasažena energetickou krizí a v důsledku toho jí hrozí hospodářská stagnace, což by mohlo vývoz komplikovat. Na konferenci Future of Export Summit 2022 v Praze to dnes řekl generální ředitel státní agentury CzechTrade Radomil Doležal.

"Je důležité, abychom se začali pomalu odpoutávat od Evropy," řekl Doležal. Přiznal, že přístup na mimoevropská teritoria je pro české firmy komplikovanější, CzechTrade je podle něj připraven exportérům asistovat při vstupu na perspektivní trhy. Vývoz do zemí Evropské unie podle Českého statistického úřadu dlouhodobě tvoří 80 procent celkového českého exportu.

Podle Doležala je podpora exportu důležitá, protože zhruba třetina veškeré produkce českých firem je určena na vývoz. "Tento objem nelze alokovat na českém trhu a naším cílem je minimálně tento objem udržet, ještě lépe ho navyšovat," řekl.

Ředitel CzechTrade připomněl, že podpora zahraničního obchodu se v posledních letech změnila s ohledem na pandemii covidu-19 nebo ruskou agresi vůči Ukrajině. Turbulence na světových trzích zpřetrhaly dodavatelsko-odběratelské vztahy a CzechTrade v uplynulých letech například zajišťoval i podporu dovozu strategických dodávek pro české firmy, které by bez těchto dílů nemohly vyrábět své výrobky určené pro export.

CzechTrade loni obsloužil 1512 klientů, zhruba o pětinu více než v předpandemickém roce 2019. Agentura vyřídila 2723 zakázek, proti roku 2019 to byl nárůst o osm procent. CzechTrade působí na pěti kontinentech, zahraniční kanceláře má v 50 zemích. Největší zájem je o služby z kanceláří v Německu, Francii, Itálii, Velké Británii, Maďarku či Polsku. Ze vzdálených zemí se české firmy nejvíce zajímají o vstup na trh ve Spojených státech, Spojených arabských emirátech nebo Izraeli.