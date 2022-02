Čeští turisté v Německu musí stále předkládat potvrzení a příjezdový formulář

Plzeň/Regen (Německo) - Češi cestující do Německa by si měli kontrolovat, jaké podmínky v sousední zemi platí v souvislosti s epidemií covidu. V Německu je stále povinné prokazovat se platným očkováním nebo potvrzením o prodělaném covidu v posledních 90 dnech, je také potřeba předem vyplnit příjezdový formulář. ČTK to dnes řekla Simona Fink ze Zemského úřadu v Regenu, která vede informační centrum Bavorsko-Čechy v Plzni. Řada Čechů se podle ní po zrušení povinnosti předkládat potvrzení v Česku domnívá, že už není potřeba ani v Německu. Za to jim ale hrozí sankce. Pokud se bude pandemická situace vyvíjet dobře, plánují Němci podle ní také rozvolnit.

Češi nyní znovu začali hodně jezdit do Bavorska lyžovat a do lázní. Děti od šesti let musí podle Fink prokázat, že chodí do školy. "Na Velkém Javoru (největší bavorský skiareál u hranic, kam jezdí téměř z poloviny Češi), a v jiných turistických cílech jsme vyjednali podmínky, že jim budou uznávat třeba platné vysvědčení nebo nějaký doklad o tom, že navštěvují konkrétní školu s razítkem a podpisem ředitele, stačí kopie," uvedla Fink.

"Česká republika je z německého pohledu pořád ještě v červené zóně, proto musí mít Češi předem vyplněný příjezdový formulář v elektronické nebo papírové formě. I ti, kteří tam jedou jen na den. Tedy všichni kromě výjimek, jako jsou pendleři," řekla Fink. Pokud to český turista nesplní a zastaví ho policie, tak na místě pokutu nedostane, ani ho nepošlou zpět. "Sepíšou to a pošlou na správní úřad. Ten pak v případě opakovaného, a tedy úmyslného porušení, může udělit vysokou pokutu nebo předvolat občana k soudu; jednotný postup nebo sazba neexistují," uvedla. Němečtí policisté se nezaměřují více na Čechy nebo na cizince obecně a neposilovali stavy policistů. Jsou to běžné kontroly, nejen kvůli covidu, ale třeba kvůli drogám další věcem, řekla Fink.

"Turistická sezona v Bavorsku už se hodně rozbíhá. Bavorské lázně už registrují první české autobusy, ještě lepší je to v lyžařských svazích, protože to je venku. Situace už se normalizuje. Lidé se už z části nebojí, vidí, že se situace uklidňuje a naučili jsme se s tím nějak žít. Dále už umí hledat aktuální informace, dřív nám pořád volali a nevěděli, co zrovna platí," uvedla Fink. Podle ní ale hory i lázně cítí úbytek hostů proti běžným letům před pandemií. Je to dáno také omezenými kapacitami například akvaparků nebo skiareálů, kde smí do kabinek jen čtyři lidé místo šesti. Lyžaři navíc musí mít uvnitř kabiny respirátory, jejichž nošení se striktně hlídá a bez nichž hrozí odebrání skipasů.

Příhraniční skiareály Velký Javor u Železné Rudy, Geisskopf poblíž Regenu a Silberberg v Bodenmaisu hlásí teď výborné lyžařské podmínky. V Bretterschachtenu u Javoru je upraveno 114 km běžeckých tras. Zatímco Javor je hodně obsazený Čechy, na Geisskopfu jich je minimum. "Pro lyžaře máme devět upravených sjezdovek, zimní bobovou dráhu a trasy pro běžkaře," uvedl šéf provozu Alexander Achatz.

Pokud je český turista očkovaný, tak může v Německu kamkoliv. "Ale jen s tím příjezdovým formulářem, což už je taková vstupenka jistoty," uvedla Fink. V restauracích, akvaparcích, skiareálech, sportovištích, muzeích a na kulturních akcích musí předložit k certifikátu o očkování nebo prodělané nemoci ještě občanský průkaz nebo pas. "Některá muzea a restaurace už ale mají zavedené místo pravidla 2G měkčí 2G+. Návštěvníkovi pak stačí pouze negativní PCR test, který ale nesmí být starší než 48 hodin," dodala.

V Německu postupně do 20. března skončí všechna zásadní karanténní opatření proti nemoci covid-19. Již dříve se na tom dohodl kancléř Olaf Scholz s premiéry německých spolkových zemí. V platnosti ale prozatím zůstanou povinné roušky ve veřejných vnitřních prostorách.