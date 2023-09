Čeští tenisté postoupili do čtvrtfinále Davis Cupu

Valencie (Španělsko) - Čeští tenisté postoupili do listopadového čtvrtfinále Davisova poháru. Jistotu dala výběru kapitána Jaroslava Navrátila dnešní výhra Srba Lasla Djereho, který porazil na tvrdém kurtu ve Valencii Španěla Alberta Ramose 6:4, 6:4 a poslal svůj tým do vedení 1:0. Domácí výběr přišel naopak o matematickou šanci, že by mohl v tabulce skupiny C předstihnout Česko na jednom ze dvou postupových míst.

Češi si zajistili postup díky předchozím dvěma výhrám. Nejprve zdolali Śpanělsko bez hvězdného Carlose Alcaraze 3:0 a o den později si poradili stejným poměrem s Jižní Koreou. Španělé se mohli v boji o postup s Českem udržet jen v případě, že by dnes porazili Srbsko 3:0 a Srbové následně zdolali stejným poměrem Česko v sobotu.

Tenisté prošli v novém formátu Davisova poháru do čtvrtfinále poprvé. Před dvěma lety nestačili ve skupině na Velkou Británii a Francii. V letech 2012 a 2013 Davis Cup ještě v dřívějším formátu ovládli. Vyřazovací část se odehraje v Málaze od 21. do 26. listopadu.

"Je to velký úspěch. Finálový turnaj jsme si vyzkoušeli už v Innsbrucku 2021, kde jsme dvakrát prohráli 1:2, i když jsme vedli 1:0, ale to jsou zkušeností. Náš tým má perspektivu a teď se to projevilo. Tým šlape, má obrovskou budoucnost a bude na nás, jak se s tím porveme na finále," řekl v nahrávce pro česká média Navrátil.

Češi dosud neprohráli na turnaji jediný zápas a ztratili jen tři sety. Ve dvouhrách vždy uspěli Tomáš Macháč s Jiřím Lehečkou, v deblu přidali další body Jakub Menšík s Adamem Pavláskem.

O udržení vítězné série a s největší pravděpodobností o triumf ve skupině C se Navrátilův výběr utká v sobotu se Srby, za které už hraje také čerstvý vítěz US Open a světová jednička Novak Djokovič. Šestatřicetiletý rodák z Bělehradu dnes čelí ve druhé dvouhře Španělu Alejandru Davidovichovi.

"Vliv to na zítřek bude mít, že si Jirka Lehečka rád zahraje proti světové jedničce Novaku Djokovičovi. Doufám, že (Djokovič) nastoupí. A změna bude v tom, že druhou dvouhru nebude hrát Tomáš Macháč, který je trochu unavený, a nastoupí osmnáctiletý Kuba Menšík, jenž zažije ve dvouhře debut," dodal Navrátil.

Finálový turnaj tenisového Davisova poháru: Skupina A (Boloňa): Itálie - Chile 1:0 Arnaldi - Garín 2:6, 6:4, 6:3. Skupina B (Manchester): Británie - Švýcarsko 1:0 Murray - Riedi 6:7 (7:9), 6:4, 6:4. Skupina C (Valencie): Španělsko - Srbsko 0:1 Ramos - Djere 4:6, 4:6. Skupina D (Split): Chorvatsko - Finsko 0:1 Prižmič - Virtanen 4:6, 6:3, 3:6.