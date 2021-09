Čeští kajakáři a kajakářky byli v kvalifikaci MS stoprocentní

Bratislava - Všichni čeští kajakáři a kajakářky postoupili na mistrovství světa z kvalifikace do semifinále. Nejlépe si vedl vítěz Světového poháru Vít Přindiš, který skončil druhý. Do opravné jízdy musela v první části dnešního programu v Bratislavě jen Antonie Galušková. Naopak olympijský šampion Jiří Prskavec se s přehledem dostal do postupové třicítky z prvního kola, ačkoli ho potrápila záludná dvacátá branka.

Úřadující mistr Evropy Přindiš zaostal jen o 37 setin sekundy za vítězným Francouzem Borisem Neveuem. "Mně se jelo hrozně příjemně, kontrolovaně. Snažil jsem se nikde neudělat nějakou chybu, nebýt nikde těsně. Dokonce jsem si odpustil i sprint do cíle, protože jsem věděl, že jsem na tom dobře. Myslím, že to klapalo, jak mělo," pochvaloval si.

Půl sekundy za ním byl třetí Vavřinec Hradilek. To Prskavec ztratil 2,73 sekundy a obsadil devatenácté místo. Zavinilo to podjetí dvacáté branky pod seskokem přezdívaným Niagára.

"Ta brána je úplně nesmyslná. Je to nejhorší místo na té Niagáře a nejde projet hezky. Já jsem tam pokazil ten nájezd, dostal jsem se tam moc brzo. A ještě když jsem odskočil, tak jsem bouchl zadkem a to mě úplně rozhodilo, vůbec jsem neskočil tu roládu a poslalo mě to někam úplně dolů. Tam jsem nechal fakt hodně. Jsem rád, že ta brána tam na tu semifinálovou jízdu nebude, protože si fakt nemyslím, že je dobrá," uvedl Prskavec v nahrávce pro média.

Stejné místo dělalo problémy také Kateřině Minařík Kudějové, která se dvěma trestnými sekundami skončila desátá se zhruba šestisekundovou ztrátou na nejrychlejší Jessicu Foxovou.

"Na konci jsem to dost zkazila. Podjela jsem dost dvacítku a pak šťouchla na jednadvacítce. Tam jsem ztratila docela dost. Jinak si myslím, že to byla docela dobrá jízda. Kdyby byla taková v sobotu, tak bych byla spokojená," komentovala česká olympionička svůj výkon. Z první jízdy s ní postoupila Lucie Nesnídalová, která skončila čtrnáctá. Galušková se pohodlně kvalifikovala z opravy.

Semifinále a finále kajakářských kategorií se uskuteční v sobotu. Dnešní program v areálu Čunovo bude pokračovat kvalifikacemi kanoistů a kanoistek.