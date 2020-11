Čeští hokejisté uspěli na Karjale i podruhé, Finy zdolali 2:0

Helsinky - Čeští hokejisté vyhráli ve druhém utkání na turnaji Karjala nad domácím Finskem 2:0 a dostali se do čela tabulky s plným počtem šesti bodů. V neděli od 12:30 SEČ budou svěřenci trenéra Filipa Pešána bojovat o triumf na první akci sezony proti Rusku. Sborná s týmem složeným výhradně z juniorů je v pořadí turnaje i Euro Hockey Tour druhá s pěti body.

Češi navázali na čtvrteční vítězství 3:1 nad Švédskem díky brankám útočníků Andreje Nestrašila a Jana Ordoše. Brankář Dominik Hrachovina ozdobil svůj první start v národním týmu čistým kontem.

Debut si v českém dresu vedle účastníka mistrovství světa v Dánsku v roce 2018 Hrachoviny odbyl i útočník Jaromír Pytlík, který hned při svém prvním střídání ve třetí minutě prověřil Rajaniemiho. Hrachovina si poradil s dorážkou Koivistoinena u pravé tyče. Na druhé straně zasáhl finský gólman proti teči Červeného po Jeřábkově pokusu.

Ve 13. minutě měl šanci Smejkal a o chvíli později už otevřel skóre Nestrašil, který přes clonu prostřelil debutujícího Rajaniemiho. Za pět minut mohli Češi zvýšit v oslabení při Lencově pobytu na trestné lavici. Po Ordošově úniku zakončeném blafákem do bekhendu vytěsnil brankář Jukuritu Mikkeli puk na pravou tyč.

Po 31 sekundách druhé části už se Ordoš dočkal ve svém šestém reprezentačním startu prvního bodu. Po Moravčíkově přihrávce se dostal opět do úniku a prostřelil Rajaniemiho. Finové se pak ubránili v prvním oslabení při trestu Saarijärviho.

Snížit mohl ve 26. minutě v úniku Innala, ale minul. Při Moravčíkově vyloučení zlikvidoval Hrachovina šanci osamoceného Turkulainena. V polovině zápasu se dostal opět do sólového nájezdu Ordoš, ale Rajaniemiho nepřekonal. Potom zahrozil i Roman.

V úvodu závěrečného dějství minul v dobré pozici Sallinen. Češi se potom ubránili i při druhém Moravčíkově pobytu na trestné lavici. Pešánovu týmu se dařilo náskok bránit. Po faulech Nestrašila a Lence odolal i 18 sekund v oslabení tří proti pěti a stav se nezměnil ani v závěrečné power play. Finové, kteří v úvodním utkání podlehli Rusům 2:6, zůstávají bez bodu poslední.

Ruští hokejoví junioři porazili na Karjale i Švédy

Ruský tým složený výhradně z juniorů porazil ve svém druhém utkání na turnaji Karjala v Helsinkách švédské hokejisty 2:1 po samostatných nájezdech a navázal na čtvrteční vítězství nad domácím Finskem 6:2. V rozstřelu dal vítěznou branku útočník Vasilij Podkolzin.

Švédové si připsali první bod na turnaji. Rusové pojali Karjalu jako přípravu juniorů na mistrovství světa v Edmontonu, které se bude konat na přelomu prosince a ledna, a ti také ve druhém utkání ukázali svou sílu.

"Jsem rád, že hoši obstáli v tak těžkém zápase. Vyrovnali jsme v závěru a v nájezdech porazili Švédy, to je pro ně ohromná zkušenost," uvedl kouč Larionov. "Neříkám, že jsme dominovali. Snažili jsme se hrát to, co kluky učíme. Útočně, soustředěně. Říkáme klukům, aby neměli pocit, že jsou pod tlakem. Všechno závisí na správném nastavení, chladné hlavě a dobrých rukách. Zvládli tu prověrku dobře," dodal.

Ve vyrovnané bitvě měl první šanci v úvodu Švéd Dahlén, za sbornou se v první třetině dostali do větší příležitosti Podkolzin a Gricjuk. Oba celky nevyužily zkrácenou početní výhodu.

Ve druhém dějství neuspěli Friberg a na druhé straně před Erssonem Sedov, jemuž přizvedl hokejku bránící Näsén. Švédové se ubránili při Bristedtově trestu a přečkali i Podkolzinovu možnost.

V 45. minutě zlikvidoval při Chusnutdinovově trestu Bristedtovu šanci Askarov. Švédové odolali při Bristedtově vyloučení a v oslabení neproměnil únik Friberg. Askarov si v polovině třetí části poradil i s Dahlénovým pokusem.

Rusové se sice ubránili při Šechovcovově pobytu na trestné lavici, ale v 56. minutě už se radovali. Wingerli šikovně bekhendem uvolnil Wedina, který do odkryté branky otevřel skóre. Sborná vyrovnala v čase 58:49, kdy při power play nahrál Podkolzin mezi kruhy Amirovovi, jenž poslal zápas do prodloužení.

Nastavená pětiminutovka nerozhodla a v rozstřelu se za Rusko prosadili Amirov i Podkolzin, zatímco z výběru kouče Johana Garpenlöva uspěl jen Zaar.

Stejně jako proti Finům vychytal výhru Askarov. Zda nastoupí i proti českému týmu, Larionov neprozradil. "Ještě nevíme. Máme na přípravu o něco více času než Češi, kteří hrají večer s Finskem. Budeme chtít, aby to hoši proti českému týmu odehráli zodpovědně a sebevědomě," uvedl ruský kouč.

Hlasy po utkání ČR:

Filip Pešán (trenér ČR): "Finové se velmi dobře pohybovali, protože měli trošku v hlavách nepovedené utkání s Ruskem a hlavně samozřejmě hráli před domácím publikum. Dělalo nám to ze začátku trošičku problém, protože se pořádně netrénovalo a tak dále, takže jsme pár minut měli k tomu, abychom se s tím tempem srovnali. Jak jsme začali hrát víc a víc na kotouči, tak jsme začali zápas vyrovnávat. Byli jsme velmi vyrovnaný soupeřem, dali jsme dvě branky a důležitá byla ubráněná oslabení, která kluci sehráli parádně. A v brance byl bezchybný Dominik Hrachovina."

Jan Ordoš (útočník ČR, autor druhého gólu): "Zápas byl hodně o tom, kdo dát první gól a převáží to na svou stranu. V první třetině na nás vletěli a měli jsme pár těžkých střídání u nás v obranném pásmu, ale gól nám hodně pomohl. Ve druhé třetině jsme pak hned dali na 2:0 a hra se trošku uklidnila. I když tam měli Finové v oslabení 'tutovku', Dominik Hrachovina to skvěle vychytal. Druhou třetinu jsme jinak kontrolovali. Ve třetí do toho Finové zase trochu šlápli a byli jsme malinko pod tlakem, ale myslím, že systémově jsme to zvládli dobře."

Jaromír Pytlík (útočník ČR, debutant v reprezentačním A-týmu): "Od akce v Brně a tří zápasů se Slováky jsem nehrál, jen trénoval. Takže nervozita před zápasem trošku byla. Po prvním střídání to ale ze mě spadlo a snažil jsem se ten zápas si užít, bylo to parádní. Mám velkou chuť hrát a jsem do toho zažraný. Jsem hrozně rád, že už se konečně hrát může. Bylo to podobné jako na dvacítkách, tady se asi hrálo více do těla. Bylo to o malinko rychlejší, ale jinak bych řekl, že je to podobné a hraje se stejným stylem."

Finsko - ČR 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 13. Nestrašil (H. Zohorna, Galvas), 21. Ordoš (Moravčík, Lenc). Rozhodčí: Vikman, Heikkinen - Sormunen, Niittylä (všichni Fin.). Vyloučení: 5:1. Bez využití. Diváci: 2412.

Finsko: Rajaniemi - Parikka, Saarijärvi, Lappalainen, Kemiläinen, Seppälä, Rindell, Lintuniemi, Eronen - Innala, Koivistoinen, Saarela - Suomi, Sallinen, Turkulainen - Björkqvist, Björninen, Oksanen - J. Peltola, Siikonen, Nurmi. Trenér: Jukka Jalonen.

ČR: Hrachovina - Jeřábek, Galvas, Mozík, Klok, Hronek, Moravčík - Nestrašil, T. Zohorna, H. Zohorna - Lenc, O. Roman, Ordoš - R. Koblížek, M. Špaček, Smejkal - Pytlík, Červený, Š. Stránský. Trenér: Filip Pešán.

Švédsko - Rusko 1:2 po sam. nájezdech (0:0, 0:0, 1:1 - 0:0)

Branky a nahrávky: 56. Wedin (Wingerli, Frödén) - 59. Amirov (Podkolzin), rozhodující sam. nájezd Podkolzin. Rozhodčí: Kova, Kaukokari - Nikulainen, Elonen (všichni Fin.). Vyloučení: 3:4. Bez využití. Bez diváků.

Švédsko: Ersson - G. Backström, Sellgren, Hansson, Norlinder, Näsén, E. Martinsson - M. Lindqvist, L. Andersson, Dahlén - Wingerli, Wedin - Frödén, Wingerli, Wedin - Zaar, J. Nilsson, Bristedt - Friberg, Ölund, Sylvegard. Trenér: Johan Garpenlöv.

Rusko: Askarov - Čajka, Sedov, Muchamadullin, Čisťakov, Kirsanov, Šechovcov, Byčkov - Afanasjev, Chusnutdinov, Podkolzin - Grošev, Safonov, Činachov - Gricjuk, Baškirov, Amirov - Spiridonov, Bardakov, Alalykin. Trenér: Igor Larionov.

Tabulka turnaje Karjala a Euro Hockey Tour:

1. ČR 2 2 0 0 0 5:1 6 2. Rusko 2 1 1 0 0 8:3 5 3. Švédsko 2 0 0 1 1 2:5 1 4. Finsko 2 0 0 0 2 2:8 0