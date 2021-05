Čeští hokejisté porazili na úvod Českých her Finsko po obratu 2:1

Praha - Čeští hokejisté porazili ve svém úvodním utkání na Českých hrách v Praze Finsko 2:1 a vyhráli i sedmý zápas v přípravě na mistrovství světa. Seveřané ještě po 37 minutách vedli zásluhou gólu Axela Rindella, před druhou přestávkou však vyrovnal obránce Libor Šulák a obrat dokonal ve 49. minutě útočník Matěj Stránský. U obou branek si asistenci připsal další útočník Michael Špaček.

V pořadí seriálu Euro Hockey Tour, který turnajová generálka na mistrovství světa v Lotyšsku uzavře, se svěřenci kouče Filipa Pešána posunuli za suverénní Rusy na druhé místo před Švédy. Právě výběr Tre kronor bude ve čtvrtek od 20 hodin druhým soupeřem českého týmu v O2 areně.

Zatímco finský brankář Säteri se za úvodní dějství zapotil a měl hned 15 zákroků, Will zaznamenal pouze tři. Seveřané přesto vedli. Tomáškův výpad ze strany po oboustranně opatrném začátku gólem neskončil, ale v osmé minutě zamířil Rindellův pokus s přispěním bránícího Špačka za záda bezmocného Willa.

Ve 12. minutě hráli Češi první početní výhodu, právě Špaček během ní trefil pod koleno Lindbohma, který v bolestech vypomáhal jen ztěžka spoluhráčům, Finové přesto těžké chvilky přestáli. Ubránili následně i českou přesilovku pět na tři dlouhou 22 sekund.

Vitáskův prohřešek po 68 sekundách druhé části znamenal první přesilovku pro Finy, stav se však nezměnil. Ve 26. minutě zakončil zblízka neúspěšně Tomášek. Před polovinou zápasu pálil z dobré pozice Matěj Stránský, pokus nejlepšího extraligového střelce sezony na lapačku však vykryl Säteri.

Ve 33. minutě Turunen zakončil bekhendem, Will s velkým štěstím vytěsnil puk mimo branku. Držení Pakarinena pak nabídlo českému mužstvu další přesilovku. Lencovu teč ještě Finové přečkali, následovala však Šulákova bomba, jež sice skončila na levé tyčce, ale od Säteriho se puk odrazil do branky a bylo vyrovnáno

Brzy mohl vrátit Finům vedení Savinainen, český tým však přestál jeho bekhendové nahození bez úhony. Kotouč skončil těsně vedle pravé tyčky.

Úvodní minuty třetí části přinesly hned několik příležitostí Finů, skvělý Will však zachraňoval okénka v české defenzivě a udržel vyrovnaný stav. Na druhé straně byl blízko úspěchu Sekáč. Ve 49. minutě tečoval Stránský Vitáskovo nahození a Češi vedli.

Chvilku poté Innala minul z dorážky odkrytou branku. Finové měli v 56. minutě přesilovku, na vyrovnání však už nedosáhli ani v závěrečné hře bez gólmana.

Hlasy po zápase:

Filip Pešán (trenér ČR): "Bylo to velice vyrovnané utkání. Okénka v obraně jsme měli jak my, tak soupeř. Byli jsme aktivnější a o ten jeden gól jsme možná byli lepší než soupeř. Myslím, že jsme narazili na nejlépe bruslící tým v turnaji. Chvíli nám to trvalo, ale pak jsme se Finům v bruslení vyrovnali. Byli jsme ale důraznější v osobních soubojích, což asi rozhodlo."

Roman Will (brankář ČR): "Práce tam tolik nebylo, protože kluci hráli výborný zápas. Hráli opravdu zodpovědně a drželi systém. Alespoň z mého pohledu to tak vypadalo. Byla radost se na ně dívat, jak krásně hrajou přede mnou. Na druhou stranu pro gólmana je to hrozně náročné, když není v permanenci a tempu. Vždycky tam vyplaval nějaký puk, což bylo to jediné, kdy jsem si na něj sáhnul. Ale snažil jsem se myslet pozitivně, potvrdilo se to a dotáhli jsme to do vítězného konce."

Matěj Stránský (útočník ČR, autor vítězného gólu): "Pár chyb jsme tam určitě udělali, ale podržel nás skvělý Willda v brance. Dobře jsme ale napadali rozehrávku soupeře a hráli jsme víc u nich než oni u nás. Při tom gólu mě puk trefil do stehna a spadlo to tam. Ulevilo se mi, protože jak dnes, tak už proti Slovákům jsem měl těch šancí hodně. Spadlo to tam takhle, tak doufejme, že se trošku oklepu a budu v tom zakončení efektivnější."

Libor Šulák (obránce ČR, autor vyrovnávacího gólu): "Bylo to těžké utkání, jako každé jiné s Finskem. Mají dobrý pohyb a na tomhle menším kluzišti je to o to náročnější. Celý náš tým měl ale dobrý pohyb. Půlku zápasu, ne-li víc jsme je přehrávali. Jen je škoda, že jsme to nepřetavili ve více branek. Jsem rád, jak jsme to sehráli v přesilovce. Spadlo to tam, o to víc to potěší. Jsem za to rád."

ČR - Finsko 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 38. Šulák (M. Špaček), 49. M. Stránský (Vitásek, M. Špaček) - 8. Rindell (Turunen, Pakarinen). Rozhodčí: Hradil, Pražák – Lederer, Špůr (všichni ČR). Vyloučení: 2:4. Využití: 1:0. Diváci: 1000 (omezený počet).

ČR: Will - Moravčík, Šulák, Ščotka, Vitásek, Jordán, D. Musil, Galvas - Blümel, T. Zohorna, H. Zohorna - Radil, R. Hanzl, Sekáč - M. Stránský, M. Špaček, Lenc - Smejkal, A. Musil, Tomášek - Červený. Trenéři: Filip Pešán, Martin Straka a Jaroslav Špaček.

Finsko: Säteri - Seppälä, Eronen, Rindell, Lindbohm, Sund, Friman, Kivistö, Nousiainen - Innala, Kontiola, Ojamäki - Turunen, Ruohomaa, Pakarinen - Savinainen, Björninen, J. Karjalainen - Hännikäinen, Mäenalanen, Anttila. Trenéři: Jukka Jalonen, Mikko Manner a Ari-Pekka Selin.

Tabulka turnaje:

1. Rusko 1 1 0 0 0 6:4 3 2. ČR 1 1 0 0 0 2:1 3 3. Finsko 1 0 0 0 1 1:2 0 4. Švédsko 1 0 0 0 1 4:6 0

Tabulka Euro Hockey Tour:

1. Rusko 10 7 3 0 0 42:19 27 2. ČR 10 4 0 2 4 23:27 14 3. Švédsko 10 1 1 3 4 23:27 11 4. Finsko 10 2 1 0 7 17:32 8